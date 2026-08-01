Pedro Menéndez, la foca y Eugenia Martínez Vallejo se preparan para la conquista del Descenso del Nalón con las peñas del Antroxu

Si de algo presumen los avilesinos cuando salen de su tierra es de su Antroxu y, sobre todo, del Descenso de Galiana. Ahora podrán hacerlo en una de las fiestas más emblemáticas del verano en Asturias, el Descenso Folclórico del Nalón. “Vamos a representar a la ciudad a través de sus esculturas”, apunta Dani Rogel, uno de los integrantes de la peña Villa L’Adelantrau, uan de las peñas antroxeras qeu está trabajando en la embarcación que surcará las aguas del mítico río asturiano, en la que viajarán, entre otros, Pedro Menéndez o la foca.

Dani Rogel se afana, junto a Alicia Carreño y Pepe Espiña, en pulir los últimos detalles de unos soldados que acompañarán a la figura de Pedro Menéndez en la embarcación. Además, en la carroza hay hueco para la carismática foca y para Eugenia Martínez Vallejo, conocida como "La Monstrua". Llevan varias semanas de arduo trabajo, aunque todavía les quedan más de quince días para rematar todas las piezas que componen la obra. “Es una pasada que el Antroxu de Avilés se pueda promocionar en otras fiestas de la región”, subraya Rogel. Esta iniciativa surgió tras el último Descenso. “Nos reunimos varios integrantes de las peñas después de la Pascua. Empezamos a darle vueltas a la idea y fue algo que nos animó mucho. Además, nos han llamado en alguna ocasión para hacer de jurado y ellos también han venido aquí en ese rol. Esto es un paso más para seguir hermanándonos”, señala el avilesino.

Las peñas del Antroxu se unen para el Nalón

“Teníamos una idea de primeras, pero se nos cayó un poco por los suelos. Le dimos una vuelta, lo encajamos por otro lado y tiramos por otro camino. Hay que sacarlo adelante como sea”, afirma Rogel, que destaca el sentimiento de unión entre peñas, clave para sacar adelante este proyecto. “Nos gustaría que estuviesen representadas todas las peñas del Antroxu, pero hay mucha gente que está de vacaciones o con sus trabajos. Al ser a finales de agosto es complicado. Hay una gran representación, que es lo mejor. Hay muy buen rollo”, asegura. La iniciativa, además, está sirviendo para que muchos de los artesanos aprendan entre ellos. “El día del Descenso hay algo de pique, pero ahora vamos todos a una”, sentencia.

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La embarcación que representará a Avilés en las aguas del Nalón se está construyendo en las naves del Ayuntamiento de la travesía de la Industria. “Hemos querido aportar esta idea dejando toda la infraestructura necesaria. Del Antroxu de Avilés hay que hablar todo el año y esta es una gran ocasión”, destaca Yolanda Alonso, concejala de Festejos, que recordó que las inscripciones para participar están aún abiertas para todo aquel que esté interesado en “empujar esta nave a surcar el Nalón”.