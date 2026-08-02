Una fórmula para el Suárez Puerta

La nueva concesión del Suárez Puerta se le ha enquistado a Ayuntamiento y Real Avilés. Más de dos años después de que expirara el último contrato para el uso del estadio, club y Consistorio siguen trabajando en una fórmula que permita al equipo seguir explotando el campo dentro del marco jurídico y de los intereses de las arcas municipales. Pese a que ambas partes han tratado de dar un impulso a las negociaciones, por el momento, tal y como señalan fuentes municipales, no hay nada cerrado.

El primero de los pasos que pretenden dar Ayuntamiento y Real Avilés es la firma de un protocolo general de actuaciones. ¿Y eso qué es? Pues un acuerdo en el que ambas partes dejan negro sobre blanco su intención de colaborar, pero que no incluye ningún tipo de compromiso jurídico ni económico. Es decir: este protocolo no es, en ningún caso, una nueva concesión del estadio.

Ayuntamiento y Real Avilés llevan meses negociando los compromisos que debe recoger ese protocolo. En febrero, según un primer borrador que hizo llegar el gobierno local a la dirección del club, al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA, el Consistorio planteaba, a grandes rasgos, que ambas entidades tenían como objetivo estudiar y trabajar en la fórmula que permita a los blanquiazules seguir usando el Suárez Puerta, y que todos pondrían de su parte para agilizar el procedimiento lo máximo posible.

El Real Avilés presentó un añadido de condiciones, en otro documento que el club trasladó a los grupos municipales en una reunión mantenida esta semana en el Ayuntamiento, y al que también tuvo acceso este periódico. Lo que pide dejar por escrito el Real Avilés es que el Consistorio debe asumir los gastos derivados de la "conservación, mantenimiento, suministros y funcionamiento ordinario" del estadio; resolver la nueva concesión antes del 31 de diciembre de 2026; habilitar, "en la medida que la legislación aplicable lo permita", que el club "pueda desarrollar actividades complementarias compatibles con el uso deportivo del estadio, incluyendo servicios de hostelería, restauración, tienda oficial, espacios comerciales, museo del club, organización de eventos y cualquier otra actividad destinada a mejorar la sostenibilidad económica de la instalación y ampliar los servicios ofrecidos a la ciudadanía"; así como la ejecución, "con carácter prioritario", de "las actuaciones de mejoras necesarias para adecuar el Suárez Puerta a las necesidades de la temporada deportiva 2026-2027".

Una vez se resuelva la firma del protocolo, el siguiente paso que administración y club deberán abordar son los términos de la nueva concesión del estadio; un trámite que ambas reconocen querer dejar resuelto antes de que acabe el año. El Real Avilés plantea que el nuevo acuerdo tenga una vigencia de 50 años, una duración que desde el Ayuntamiento se considera un tanto exagerada. Eso sí, el borrador de protocolo presentado por el gobierno local recoge que uno de los compromisos del Real Avilés será "presentar un estudio de viabilidad del proyecto (de remodelación) que determinará la factibilidad técnica, económica y jurídica de utilizar privativamente un bien de dominio público (el estadio) garantizando su interés general y sostenibilidad financiera, aportando los estudios o anteproyectos que, en su caso, resulten necesarios".

Esto tiene vital importancia para uno de los grandes proyectos anunciados por el presidente del club, Diego Baeza: la reforma integral del estadio. El dirigente anunció hace meses su intención de ejecutar una inversión de 18 millones de euros para modernizar el Suárez Puerta. La cuestión es que un proyecto de esta envergadura, que estaría ligado a la nueva concesión, no puede ser adjudicado a dedo por la administración local: deberá salir a concurso público. Eso sí, la ley de contratos del sector público establece una puntuación extra del 5% en los criterios de adjudicación a los promotores de una iniciativa privada, que es lo que, a priori, haría aquí el Avilés, disponiendo así de una ligera "ventaja" frente a otros hipotéticos licitadores.

Otro de los flecos aún pendientes que quedarían resueltos con la nueva concesión es la liquidación del anterior acuerdo de uso del campo. ¿Qué es esto? El balance final de cuentas entre administración y concesionario tras expirar el contrato, otro trámite que lleva dos años pendiente. Se entiende mejor con un ejemplo doméstico: cuando se acaba un contrato de alquiler, casero e inquilino revisan el estado en el que se encuentra la vivienda para, en caso necesario, acordar el abono de alguna reparación, atrasos o similar. Pues eso es lo que tienen que hacer Real Avilés y Consistorio.

La idea con la que trabaja el Ayuntamiento es que el montante que deba abonar el club se incorpore también al precio de la futura concesión. Y tampoco se descarta que las obras que actualmente está ejecutando el club en el Suárez Puerta, valoradas en un millón de euros por la entidad, y que incluyen la sustitución del césped, la mejora de la sala de prensa y los vestuarios o la instalación de nuevos espacios televisivos en el perímetro del terreno de juego, puedan también ser tenidos en cuenta para hacer el cálculo de la liquidación.

La otra gran urgencia entre club y Ayuntamiento es dotar de seguridad jurídica al club de cara al inicio de la próxima temporada, ya que actualmente el Real Avilés usa el Suárez Puerta en precario. "El Ayuntamiento de Avilés sigue trabajando con el objetivo de que la temporada comience con garantías jurídicas para todos en cuanto al uso del estadio", expresaron este sábado fuentes municipales consultadas por este periódico.

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Para tratar de seguir avanzando en todos estos frentes, está previsto que este lunes se celebre una nueva reunión entre grupos municipales y Real Avilés. Todas las partes coinciden en que el único objetivo es dar un nuevo impulso al que está llamado a ser el gran proyecto blanquiazul tras caerse el plan de la ciudad deportiva de Corvera.