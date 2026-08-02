Gozón invertirá cerca de 900.000 euros en reformar la calle La Cruz de Luanco
La actuación contempla la modernización integral de servicios, pavimentos, saneamiento, abastecimiento y alumbrado en un plazo de ejecución de seis meses tras la adjudicación de los trabajos
El Ayuntamiento de Gozón sacó a licitación las obras de reurbanización de la calle La Cruz, en Luanco, un proyecto con un presupuesto base de 894.494,33 euros, IVA incluido, destinado a transformar de manera integral una de las principales entradas a la capital gozoniega. La actuación se tramitará mediante un procedimiento abierto simplificado y tendrá un plazo de ejecución de seis meses desde la formalización del contrato.
La intervención supondrá la renovación completa de la calle mediante trabajos de pavimentación y mejora de la calzada, además de diferentes obras destinadas a modernizar las infraestructuras y los servicios urbanos existentes. El proyecto incluye actuaciones sobre las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, así como la instalación de nuevos elementos de alumbrado público.
Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 2 de agosto, a las 23.59 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La licitación se resolverá atendiendo principalmente a la oferta económica, que tendrá un peso de 80 puntos dentro de la valoración total de las candidaturas.
Los 20 puntos restantes corresponderán a las mejoras planteadas por las constructoras para ampliar el plazo de garantía de los trabajos. El Ayuntamiento exigirá, además, una garantía definitiva del 5 % y que la adjudicataria acredite la capacidad necesaria para ejecutar obras de abastecimiento, saneamiento y pavimentación con firmes de mezclas bituminosas.
Renovación de los servicios urbanos
La actuación permitirá modernizar una calle considerada estratégica para la movilidad de Luanco, tanto por su condición de acceso al casco urbano como por el tránsito que soporta. La reforma no se limitará a la parte visible de la vía, sino que alcanzará también a las canalizaciones subterráneas, con el propósito de mejorar los servicios básicos y evitar futuras intervenciones una vez renovado el pavimento.
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