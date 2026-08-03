Avilés autoriza a la Universidad Nebrija a transformar el antiguo geriátrico de Rivero en un complejo residencial para sus alumnos

El Ayuntamiento de Avilés ha dado el paso definitivo para facilitar alojamiento a los futuros alumnos de la Universidad Nebrija en la ciudad. La Junta de Gobierno Local autorizó este lunes el inicio de las obras de rehabilitación del antiguo geriátrico de la calle Rivero, 71, que será transformado en un complejo residencial con 14 viviendas, cuatro apartamentos turísticos, siete trasteros y una oficina de servicio. La actuación, promovida por Residencias Nebrija SL, supondrá una inversión de 896.100 euros y está vinculada a la llegada a Avilés de los estudios universitarios de Enfermería.

El gobierno municipal aprobó el proyecto de ejecución definitivo y concedió permiso para que comiencen los trabajos en el edificio de Rivero, donde inicialmente estaba prevista la construcción de 15 viviendas. Finalmente serán 14 pisos los habilitados en las plantas superiores y el bajo cubierta, mientras que los cuatro apartamentos turísticos ocuparán la planta baja. El objetivo es que el inmueble pueda atender parte de la demanda de alojamiento que generará el nuevo proyecto académico de la Universidad Nebrija.

El edificio, que data de 1900 y es obra del arquitecto Manuel del Busto, cuenta con un importante grado de protección patrimonial. Está incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés, dentro de la denominada Arquitectura Culta, forma parte del conjunto de Rivero Baja y se encuentra además integrado en el Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago. La licencia obliga a mantener la altura, la volumetría, las fachadas y los elementos protegidos, garantizando la conservación del valor histórico del inmueble.

La rehabilitación afectará a las cuatro plantas del edificio, que se levanta sobre una parcela de 740,70 metros cuadrados y dispone de una superficie construida de 1.533,50 metros cuadrados. Además de los alojamientos y la oficina, el proyecto incluye una zona de aparcamiento, espacio para bicicletas y una construcción auxiliar con los siete trasteros. También se restaurarán el jardín histórico, las pilastras, el zócalo de piedra labrada, así como la verja y las puertas metálicas de acceso desde la calle Libertad.

Más vivienda y actividad industrial

La Junta de Gobierno Local autorizó también la rehabilitación de dos edificios situados en los números 37 y 39 de la calle Marcos del Torniello, en Sabugo, para crear un total de 16 viviendas. En el primero se habilitarán ocho pisos, con trastero y un local comercial de 108 metros cuadrados, mientras que el segundo albergará otras ocho viviendas y un establecimiento de 189 metros cuadrados. La promotora Horizonte Villa de Adelantado SL prevé realizar una inversión de 842.000 euros en ambas actuaciones.

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El Ejecutivo local dio igualmente luz verde a la reforma y ampliación de una nave industrial de Alvargonzález, situada en la calle Pedro Solís, 7. El inmueble pasará de 1.522 metros cuadrados a 2.059 metros cuadrados, incorporará 14 plazas de garaje y requerirá una inversión de 237.000 euros. Con estas tres autorizaciones, el Ayuntamiento de Avilés impulsa proyectos que suman casi dos millones de euros de inversión y que combinan la rehabilitación del patrimonio, la creación de vivienda y el crecimiento de la actividad empresarial en la ciudad.