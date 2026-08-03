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Avilés reunirá en el Niemeyer al talento empresarial joven de Asturias

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias celebrará el 18 de noviembre una gala abierta a nuevas audiencias y concebida para premiar la creatividad, la generación de empleo y los proyectos con mayor capacidad de transformación

Ana Fuego y Manuel Campa en el acto de presentación.

Ana Fuego y Manuel Campa en el acto de presentación. / A. A.

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Pelayo Méndez

Gijón / Avilés

Avilés se convertirá el próximo 18 de noviembre en el epicentro del emprendimiento asturiano. El Centro Niemeyer acogerá la Gala de los Jóvenes Empresarios de Asturias, uno de los principales encuentros del calendario económico regional, en el que se reconocerá el talento, la innovación y la trayectoria de quienes están impulsando nuevos proyectos y oportunidades desde el tejido productivo. El anuncio se realizó durante el Día de Avilés con la juventud innovadora, celebrado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, avanzó que el Ayuntamiento y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE Asturias) trabajan para ofrecer una edición que rompa con los formatos habituales. "Vamos a hacer una gala, yo creo que de las que se van a recordar. Vamos a hacer una gala distinta, será en el Centro Niemeyer y usaremos no solo la innovación empresarial, sino la innovación en la mentalidad que AJE siempre pone en sus actos", señaló. La cita formará parte de la programación que Promoción Empresarial, La Curtidora y el Parque Tecnológico desarrollarán en la ciudad hasta final de año.

La celebración del encuentro servirá también para reforzar la colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés y AJE Asturias. Campa defendió la necesidad de buscar nuevos espacios de coordinación y aumentar el número de actividades conjuntas. "Cualquier cosa que la Asociación de Jóvenes Empresarios nos proponga, como siempre desde el servicio de Promoción Empresarial, estamos abiertos a ello", afirmó el edil, que destacó que una mayor presencia de la entidad puede generar más actividad económica y atraer nuevos asociados.

La gerente de AJE Asturias, Ana Fuego, subrayó que el objetivo es organizar una gala "que se salga un poco de lo convencional" y que resulte más cercana al público joven. "Hacerlo en Avilés, con la buena relación que tenemos con el Ayuntamiento y todo lo que hace por la juventud empresarial y los emprendedores asturianos, es una muy buena oportunidad de reforzar esa relación", explicó. La asociación busca, además, extender su programación más allá del eje formado por Gijón y Oviedo, después de haber celebrado la pasada edición en Siero.

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La gala premiará el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de innovación de empresarios y empresarias cuyos proyectos contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo y la transformación del tejido productivo de Asturias. El encuentro reunirá también a representantes institucionales, compañías, emprendedores y agentes económicos con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer alianzas y generar nuevas oportunidades. AJE Asturias dará a conocer en las próximas semanas el programa, las categorías de los galardones y el procedimiento para presentar candidaturas.

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