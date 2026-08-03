Carmen Márquez: "El teatro hispanoamericano acompaña todos los procesos sociales"

Carmen Márquez, que es autora de “Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico. Hispoanoamérica. Siglo XX” y profesora en la Universidad de Las Palmas, iba a participar en el curso de La Granda “Teatro en español: de América a España”, el primero de este asunto programado en los 48 años de historia de los seminarios. Un accidente, de última hora, la ha dejado en casa convaleciente.

-Lleva muchos años estudiando el teatro de América.

-Incluso mi tesis doctoral es sobre teatro hispanoamericano, es decir, yo empecé con este asunto 1993. Era muy difícil: nadie sabía nada y todo el mundo te decía: “Ah, ¿pero existe?”.

-Habla de teatro hispanoamericano. ¿Escriben sobre lo mismo un cubano o un chileno?

-Son muchos países produciendo: cada uno de ellos con sus propias peculiaridades, pero sí hay un elemento común a todo el teatro de la América de habla española, incluso el teatro que se hace en los Estados Unidos de Norteamérica en español.

-Cuénteme.

-Es un teatro que acompaña todos los procesos sociales y es el vocero de esos procesos sociales, precisamente. A pesar de que son países con culturas prehispanas tan diferentes y por tanto, con desarrollos escénicos muy diferentes, en esta cuestión sí que tienen ese elemento en común: que son fiel reflejo del acontecer social. Esto, incluso, fíjese, antes de la llegada de los españoles: en el teatro precolombino se conservan algunas piezas en ese sentido. Me refiero al “Rabinal Achí” de los maya quiché, del Yucatán hacia el sur. Había una crítica a la posesión de la tierra, la invasión de otro pueblo de los rabinales por la posesión de la tierra. Se ha mantenido de manera oral. Está, de hecho, protegida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad.

-Cuando todas las repúblicas se independizan, ¿lo hacen también de la literatura española?

-Claro, intentan mirar a otros lugares: a Francia. Se intentan explicar a través del teatro más que en ningún otro género, porque es el más cercano. Utilizaron temáticas americanas, pero bajo la estructura de los sainetes.

-¿No hay teatro burgués?

-El teatro siempre es social. En Argentina había, por una parte estaba el teatro más burgués, el teatro más comercial y luego, y el teatro más el independiente. El primer grupo de teatro independiente en español nace en Argentina en 1930: existe todavía. Lo creó Leónidas Barletta.Entonces existe por una parte en Argentina, por ejemplo, esa línea del teatro independiente y la línea del teatro más comercial, pero en 1950 se produjo una cuestión muy emblemática y es que tuvo mucho éxito una obra de Carlos Gorostiza, que se llama “El Puente”, y Armando Discépolo, que era el gran director del teatro, digamos, comercial, decidió montarla con un elenco profesional y a partir de aquel momento van y vienen, ¿vale?

-Existe una influencia clara ahora del teatro hispanoamericano en España, ¿no?

Noticias relacionadas

-Siempre existió una interrelación entre el teatro español y el hispanoamericano, pero ya desde el siglo XVI, que hay todo un fenómeno que no está muy estudiado, que es el teatro que se hacían los barcos, ¿vale? El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz cambió ese tipo de hispanoamericanos que entraban en el teatro español. A través de él entra todo este teatro, no sólo en España, también en Europa. Ahora tenemos a directores, tenemos a intérpretes, pero los tenemos desde finales de los 80 y en los 90. Se han establecido algunos: Sergio Blanco, en París; Claudio Tolcachir, entre Buenos Aires y Madrid. Estos procesos también están vinculados a la inmigración: lo mismo que te encuentra muchísimos médicos cubanos, ya tenemos el español con acento.