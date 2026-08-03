La evolución del lenguaje de los adolescentes avilesinos: del cucho al Whatsapp

Los "bro", "te renta", "de chill" o "funar" de hoy en día son el "tronco", el "dabuti" o "de tranquis" de hace unas décadas. La forma de expresarse de los jóvenes cambia. O, mejor dicho, evoluciona. Como la moda, la tecnología o la gastronomía, el lenguaje está íntimamente influenciado por la globalización. Así lo refleja un Trabajo Fin de Grado (TFG) de Lengua Española y sus Literaturas firmado por la estudiante de la Universidad de Oviedo Raquel Torres Álvarez, que concluye, además, que el sexo influye en el uso del idioma: ellas tienen un léxico más rico y ellos utilizan menos palabras, pero más homogéneas.

Para elaborar su investigación, Torres Álvarez, que estuvo dirigida por la profesora Raquel Suárez García, efectuó cuestionarios anónimos sobre vocabulario a 60 adolescentes de 3º (41) y 4º (19) de la ESO del Paula Frassinetti. La idea era que durante dos minutos "vomitasen" léxico relacionado con 16 centros de interés –temáticas–, como las partes del cuerpo, ropa, alimentos... para saber con qué léxico cuentan y comparar los resultados con el estudio elaborado en 2003 por el lingüista Alberto Carcedo González, "Léxico disponible en Asturias" que, eso sí, contaba con una muestra bastante más amplia y heterogénea.

El trabajo de Torres Álvarez deja varias conclusiones interesantes. Una de ellas es que las mujeres superan (71,66%) en cantidad de palabras a los hombres en casi todas las temáticas, mientras que los hombres presentan un léxico más reducido, pero más homogéneo entre sí. Otra es que la autora no aprecia una relación directa entre el lugar de residencia –centro o barrios– o el tipo de clase social –media o alta– y el léxico disponible.

Otro aspecto curioso que se trasluce del trabajo de Torres Álvarez es cómo ha evolucionado el léxico de los adolescentes en estas dos décadas. Uno ejemplo claro es la incorporación de extranjerismos. En 2003 lo poco que se utilizaba era Coca-Cola y algunos préstamos, fundamentalmente en moda, como jersey o biquini. Hoy esto se ha extendido de manera considerable, siendo términos como leggins, air fryer o wedding planner habituales entre los chavales.

Algo similar ocurre con las marcas comerciales, hoy totalmente protagonistas, especialmente en la temática de juegos y distracciones, donde términos como Minecraft, FIFA o Whatsapp son mucho más frecuentes que cascayu o fútbol, fruto, entiende la autora, del predominio de las distracciones tecnológicas frente a los juegos más tradicionales.

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El estudio también revela el alejamiento de los jóvenes del mundo rural en estos 23 años. La prueba es que el centro de interés "trabajos del campo y del jardín" era el cuarto puesto por volumen de respuestas en el estudio de Carcedo González, mientras que en el TFG ocupa el último puesto de los 16 analizados, una prueba más de que los jóvenes prefieren la tablet a la fesoria.