Gozón licita por casi 400.000 euros la renovación de su flota municipal con 16 nuevos vehículos

La renovación del parque móvil del Ayuntamiento de Gozón ya está en marcha. El Consistorio sacó a licitación el contrato para el suministro en régimen de renting de 16 vehículos destinados a distintos servicios municipales por un importe máximo de 399.590,40 euros, IVA incluido, y durante un periodo de cuatro años. La actuación permitirá reforzar la dotación de la Policía Local, el Servicio Municipal de Obras, el Servicio Municipal de Aguas, el Servicio Municipal de Notificaciones y la Oficina Técnica municipal.

El contrato se divide en seis lotes e incluye dos vehículos SUV para la Policía Local, uno de ellos adaptado para el traslado de detenidos; un turismo de cinco plazas para Notificaciones; un SUV para la Oficina Técnica; cinco furgonetas de dos plazas para Aguas; cinco furgonetas de cinco plazas para Obras; y dos vehículos pick-up para los servicios de Obras y Aguas. El pliego establece que todas las unidades deberán ser nuevas a estrenar y cumplir unas características técnicas mínimas ajustadas a las necesidades de cada departamento.

La partida de mayor cuantía corresponde a los dos vehículos policiales, con un presupuesto de 128.356,80 euros, IVA incluido. Uno de ellos deberá incorporar una mampara homologada, bloqueo de puertas traseras, sistema de apertura de emergencia, cristales antivandálicos, asientos adaptados, rotulación oficial, puente de luces LED, sirena y un sistema de comunicación compatible con la red de la Policía Local. También contará con elementos específicos para garantizar la seguridad de los agentes y de las personas trasladadas.

El resto de la flota también deberá incorporar equipamiento especializado. Las furgonetas de Aguas y Obras llevarán bola de remolque, baca de rodillo, iluminación LED en la zona de carga, revestimientos interiores resistentes y lavables y la correspondiente rotulación municipal. El vehículo de la Oficina Técnica deberá estar preparado para circular por carretera y caminos, mientras que el destinado a Notificaciones contará con climatización, sistema multimedia, conectividad con dispositivos móviles y manos libres.

Mantenimiento integral y seguro a todo riesgo

El renting incluirá el mantenimiento integral de los vehículos, todas las revisiones periódicas, la reparación de averías derivadas del uso normal y la sustitución de neumáticos cuando sea necesaria. El adjudicatario deberá facilitar un vehículo de sustitución cuando una reparación obligue a inmovilizar una unidad durante más de 24 horas y poner otro automóvil a disposición del Ayuntamiento en un plazo máximo de cinco días en caso de siniestro total. El contrato contempla además seguro a todo riesgo sin franquicia, asistencia en carretera las 24 horas, cobertura desde el kilómetro cero y ámbito nacional.

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Los vehículos deberán entregarse en plenas condiciones de funcionamiento, con toda la documentación reglamentaria, el depósito de combustible o la batería con carga suficiente y en un plazo máximo de dos meses desde la formalización del contrato. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de agosto. La oferta económica tendrá el mayor peso en la adjudicación, aunque también se valorarán mejoras como cámaras traseras, visión de 360 grados, detectores de ángulo muerto, sistemas de mantenimiento activo del carril, una mejor etiqueta ambiental o la reducción del plazo de entrega.