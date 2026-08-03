Iván Ferreiro: “No sabría ni por dónde empezar para ser viral en TikTok”

Iván Ferreiro (Nigrán, 1970) es uno de los grandes nombres que este verano participan en el festival Luanco al Mar. El músico gallego se subirá al escenario el 7 de agosto (21.30 horas) con su gira Hoy X Ayer, donde hace un extenso repaso a sus 35 años sobre los escenarios. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde su casa en Nigrán, donde descansa antes de un mes de agosto lleno de actuaciones por todo el panorama nacional. “Siempre quedan sitios nuevos por conocer”, señala. Luanco será uno de ellos, al menos sus escenarios.

Le espera un mes de agosto movido. ¿Tiene ganas de regresar a Asturias?

Muchas. No estoy seguro de si ya he tocado en Luanco, pero ir a Asturias siempre es maravilloso. Hace unos meses estuve en Gijón y fue un concierto precioso. El público asturiano es parecido al gallego, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya de ir voy a aprovechar la gran gastronomía que tenéis.

Esta gira honra los treinta y cinco años que lleva encima de los escenarios. ¿Cómo hace para mantener viva la llama a estas alturas?

Es algo que llevo muy bien. Tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta mucho. Es algo muy bonito, lo disfruto un montón. Además, aprendo todos los años. Lo que me sorprende de cumplir 35 años como artista es que nadie me haya echado de los escenarios antes.

¿Da vértigo verse fuera?

Lo da, aunque reconozco que yo nunca he sentido una brecha en la que me viese fuera del negocio. Me sorprende. He superado las expectativas de aquel chaval que empezaba con 15 años. He tenido la suerte de hacer la música que quiero, las canciones que me gusta hacer, sin tener que moverme ni adaptarme a los gustos de los demás. Lo que me parece más alucinante es poder hacer lo mío y que el público me haya apoyado. Ahora estoy muy contento, estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera.

Llama la atención su éxito si se tiene en cuenta que ahora parece que lo más importante es ser viral en redes sociales. Usted es el perfil contrario.

La música es algo muy amplio. Siempre ha habido una música que funciona más a nivel de popularidad y de oyentes, no es algo que hayan traído las redes sociales. También siempre ha habido música como la mía, que ofrece otras cosas. Hay sitio para todos. Solo hay que ver todos los artistas que hay en el mundo, son proyectos muy diferentes y todos tienen su espacio. A mí la música actual me parece maravillosa. Si son capaces de conectar con tanta gente, por algo será.

¿No se anima a hacer un tema para tratar de ser viral en TikTok?

No sabría ni por dónde empezar. No por nada, es por una cuestión de pura ignorancia. Hago lo que hago porque es lo que se me da bien y lo que sé hacer. Hay gente que opina mucho de música cuando no sabe hacer muchas cosas. Todo el mundo tiene opinión, yo trato de opinar de lo mío. No es tan sencillo hacer un hit; si no, lo haría todo el mundo.

¿Cuál es la clave para mantenerse sobre los escenarios durante 35 años?

Hay que ser honestos con lo que uno hace y tener la suerte de que a alguien le guste. Lo realmente complicado es gustarle a alguien, conseguir que quieran pagar por ir a verte. No entiendo a los que critican a esas personas que hacen diez estadios, es muy complicado vender entradas. Yo he hecho la música más honesta que he podido y las canciones que realmente me gustan a mí.

¿Qué se encontrará el público de Luanco al Mar?

Noticias relacionadas

He cogido un montón de canciones de los últimos 35 años y he creado un show de lo que somos ahora. Hago el show prácticamente del tirón, ahorrándonos los bises y tratando de hablar muy poco, solo enlazando canciones. Es una filosofía que tengo desde hace tiempo con la banda, no quiero darle el coñazo a la gente contándoles cosas en los conciertos. La gente que viene a verme ya tiene su historia con la canción, no necesito que entiendan lo que yo quería decir con ella. Además, si no hablo entre canción y canción entran más temas en el concierto.