El principal ejecutivo de la eléctrica ensalza Asturias tras recibir la Medalla de Oro: "Estamos muy bien aquí"
Galán destaca las inversiones de su compañía en el Principado, mientras el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, reivindica el inicio de las obras de la primera fase del Anillo Eléctrico
S. F.
Ignacio Sánchez Galán, que preside la multinacional Iberdrola, confesó su alegría por que la asociación de los Cursos de La Granda le hubiera concedido este año su Medalla de Oro: “Llevo ya años veraneando aquí en Asturias: es una tierra en la que me encuentro muy a gusto, este clima que algunos critican, a mí me encanta: tenemos demasiado sol en muchas partes, pero tener la posibilidad de tener estas temperaturas y este ambiente alrededor tan agradable, pues nos agrada mucho. Venimos con los nietos y con los amigos, y bueno, estamos muy bien aquí”.
Aprovechó su presencia en La Granda para destacar la presencia de su empresa en el Principado: “Estamos haciendo parques eólicos y proyectos pioneros de electrificación como la planta de Bayer, de La Felguera, que permitirá producir con energías limpias, aquí en Asturias, el ácido acetilsalicílico necesario para la aplicación de su aspirina para todo el mundo. Este proyecto lo pusimos en marcha en el concejo de Langreo para dinamizarlo. Incluye también un acuerdo suscrito por el Ayuntamiento para recuperar las riberas del río Nalón y poner a disposición del municipio más de 60.000 m² de terreno para usos industriales”.
El consejero de Hacienda, el socialista Guillermo Peláez, señaló que el Gobierno del Principado reivindica “que se refuerce el Anillo Eléctrico”, cosa que se anunció el pasado día 27. “Actualmente están a punto de iniciarse esas obras en Carreño por 26,5 millones de euros, que son esa primera fase del Anillo Eléctrico: así que creo que se están cumpliendo los compromisos”.
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