El retraso en las obras del Anillo Eléctrico deja tocada a la gran industria

El otro día –el 27 de julio– la empresa Red Eléctrica, que es una filial de Redeia, anunció que iba a iniciar las obras de la subestación de Cardoso, en Carreño. Y lo celebró porque, dando este paso, «iba a contribuir a generar nuevas oportunidades de desarrollo para la región, impulsando su crecimiento económico y su transición energética». Y así de contento se mostró también el Gobierno del Principado.

El viceconsejero de Industria, o sea, Juan Carlos Campo, dijo que la subestación de Cardoso se iba a convertir en uno de los cuatro pilares del futuro Anillo Central de Asturias y eso había que celebrarlo. Sucede, sin embargo, que esta obra lleva cinco años de retraso –tenía que haber entrado en el plan 2020-25 y lo ha hecho en el siguiente período inversor: el que termina en 2030–. Y este retraso tiene a los demandantes principales del servicio –Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc y Saint-Gobain– con un palmo de narices. O sea, que el anuncio del inicio de Cardoso está bien, pero al Anillo le falta mucho para que sea anillo.

Campo admitió que faltan dos subestaciones más y las líneas estratégicas asociadas. Pese a ello, explicó: «Se trata de una infraestructura fundamental para atraer nuevas inversiones, para facilitar el crecimiento de la industria y para avanzar en la descarbonización», precisó el responsable político. O sea, «la importancia de Cardoso es importante, pero tanto como el resto del Anillo que falta por conectar», señalaron fuentes consultadas. Y es que, añaden, «mientras no se complete Tabiella, no va a haber grandes puntos de potencia», añadieron esas mismas fuentes.

El Anillo Eléctrico

Lo que Red Eléctrica ha anunciado es el principio de solución de un problema que se vio que iba a llegar hace 16 años, pero al que se tardó en meter mano con la gravedad adecuada. Los profesionales del sector aplauden con timidez el anuncio de la obra, pero reclaman una celeridad que los responsables del transporte de la energía –y también los políticos– no han materializado.

La importancia del Anillo Eléctrico es fundamental porque con él a pleno rendimiento la gran industria de la comarca, es decir, la gran industria de toda la región, puede empezar su proceso de descarbonización, es decir, Arcelor-Mittal puede poner en marcha su nueva acería eléctrica y, sobremanera, Saint-Gobain podrá decir cómo de híbrido va a ser el nuevo horno de vidrio flotado que tiene prometido a sus trabajadores si le aprobaban un convenio colectivo muy lejos de parecerse a las reclamaciones sindicales.

Se trata de un circuito cerrado de líneas de alta tensión que tiene que conectar las principales subestaciones de la zona central de Asturias —desde Avilés y Gijón hasta la cuenca del Nalón— formando una malla capaz de redistribuir la electricidad por varias vías alternativas. Esta obra llega después de que Red Eléctrica hubiera tenido que restringir varias veces este año el consumo de la gran industria para contener la tensión del sistema.

Lo fundamental de esta descripción es la palabra «malla»: el Anillo Eléctrico funciona de manera óptima si lo hace de forma conjunta. Y es que la industria de la comarca avilesina opera actualmente con una suerte de ramales sueltos: si uno falla o se satura, el suministro se resiente.

Lo que tiene previsto que haga el Anillo Eléctrico es permitir la circulación de energía por distintos caminos, como una rotonda que previene los atascos en una gran avenida. Más que un Anillo, es una red de una autopista de mucho tráfico. El Anillo va a habilitar salidas y entradas a esa autopista que ahora no existen.

La subestación del principio

El Anillo Eléctrico tiene a la subestación de Cardoso, en Carreño, como la mecha que aportará futuro a la economía de la comarca.

Esta subestación que han empezado a construir –tienen 20 meses para terminar la obra: se licitó hace un año y el tiempo que ha pasado de entonces a acá se ha empleado, principalmente, en superar las alegaciones– va a integrar dos parques: uno de 400 kV y otro de 220 kV. Tras Cardoso, va Soto y Tabiella (Valliniello). Ahora mismo esta línea está unida por una línea de 220 kV. Con el anillo, ese trazado se bifurca en dos tramos: el que va de Soto a Santa María de Grado y Cardoso subirá a 400 kV, mientras que el tramo entre Cardoso y Tabiella se mantendrá en 220 kV.

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El presupuesto del Anillo Eléctrico con el que trabaja Red Eléctrica supera los 172 millones de euros. Se trata de una inversión plurianual –el plan 2025-2030–.