San Juan de la Arena Sí carga contra el PSOE por abstenerse ante la auditoría de las cuentas de Soto del Barco

San Juan de la Arena Sí cargó este lunes contra el PSOE de Soto del Barco por la abstención de sus dos concejales durante la votación de una propuesta para realizar una auditoría completa de las cuentas municipales. La formación considera que la decisión de los ediles socialistas supone un obstáculo para esclarecer la gestión económica del Ayuntamiento y sostiene que someter las cuentas públicas a fiscalización constituye una "obligación democrática básica". "En un asunto tan vital como la transparencia de un ayuntamiento, o se está a favor o se está en contra", afirma el grupo.

Según explica San Juan de la Arena Sí, la iniciativa fue impulsada para responder al "hartazgo" que, aseguran, les trasladan los vecinos de La Arena y del resto del concejo por la falta de claridad en la administración de los recursos públicos. La formación interpreta que la abstención del PSOE equivale, "en la práctica", a situarse "contra la transparencia y a proteger el inmovilismo". "¿Qué temen que se descubra en esa auditoría? ¿Por qué prefieren mirar hacia otro lado en lugar de defender el derecho de los ciudadanos a saber en qué se gasta hasta el último céntimo de su dinero?", cuestiona el grupo.

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La formación reclama ahora explicaciones públicas inmediatas a los dos representantes socialistas y exige al equipo de gobierno de Soto del Barco que deje de poner trabas a la revisión de las cuentas. "No se puede seguir así; la gestión municipal debe ser limpia y fiscalizada por el bien de todo el pueblo", sostiene San Juan de la Arena Sí, que insiste en que la transparencia, el control presupuestario y la rendición de cuentas deben ser principios irrenunciables en la administración local.