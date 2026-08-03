Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, recibe hoy la medalla de oro de La Granda

La dirección de los Cursos de La Granda ha decidido conceder al ingeniero Ignacio Sánchez Galán –salmantino:tiene relación con la comarca- su medalla de Oro. La ceremonia de entrega está prevista este mediodía en la sede histórica de los seminarios –en el chalé a orillas del pantano gozoniego que se construyó para que la gran industria saciara toda su "sed productiva"-.

Sánchez Galán preside la multinacional Iberdrola desde 2001. Su carrera se ha centrado, precisamente, en impulsar la expansión internacional de su compañía y lo ha hecho apostando por las energías renovables, redes eléctricas inteligentes y la electrificación global.

La entrega de esta medalla servirá como inauguración oficial de la edición cuadragésimo octava de los seminarios. Tras la presentación del empresario –a cargo de Fernando Becker– la coral Avilesina interpretará alguno de sus temas predilectos.

La programación de los Cursos de La Granda vuelve el martes con dos sesiones: por la mañana historiadora del Arte Lorena Casas Pessino hablará de "Indianos y Gastronomía".

Por la tarde, la organización estrena asunto de estudio: el teatro. La profesora de la Universidad de Las Palmas, Carmen Márquez, y el catedrático José Luis González Subías desarrollarán el panorama teatral desde América y de España. El periodista y crítico de LA NUEVA ESPAÑA, Saúl Fernández, hará lo propio, pero centrándose en Asturias.

La jornada del día 5 es heterogénea: por la mañana el Colegio de Economistas ofrece el seminario "Nuevas realidades económicas y sociales de Asturias" y en horario vespertino, Jon Marcaide hablará de eclipses –el total está anunciado para el día 12–.

El jueves es el día del mantecado de Avilés. José Manuel Velasco hablará del postre avilesino, de la histórica familia Galé, de la recuperación de las recetas históricas.

Por la tarde de esa misma jornada, Gloria Acevedo tiene previsto analizar los avances en la detección y la actuación temprana del autismo.

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Los Cursos de La Granda van a seguir hasta final de mes: se va a desarrollar en el Museo Martítimo y en la Casa Museo de Jovellanos. En el primer centro cultural, el doctor Leocadio Rodríguez Mañas hablará de alimentación y vejez. En Gijón Benigno Pendás presenta su biografía sobre Jovellanos.