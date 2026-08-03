Versalles baila al son de Sabores de barrio en barrio: "Este tipo de iniciativas dan vida; deberían hacerse más"
Vecinos y hosteleros coinciden en la importante de ambientar las calles: "Algunas zonas llegan a estar más animadas que el centro"
Claudia Serantes
La música y las tapas sacaron este fin de semana a Versalles de la monotonía. Una nueva edición de Sabores de barrio en barrio hizo disfrutar a vecinos y hosteleros, que destacan que este tipo de iniciativas municipales, pensadas para deslocalizar el ocio del centro de la ciudad, "son un auténtico éxito": "Debería hacerse uno al mes".
A la una del mediodía, en la esquina de la calle Fruela con el camino de La Curtidora, Mireya comenzó a cantar. Un grupo de parejas se pusieron a bailar. Entre ellas, Lourdes Gómez y Francisco Hermida, que no pierden el ritmo entre culín y culín. "Este tipo de iniciativas es muy importante, porque es lo que da vida a los barrios", señala Gómez, mientras Hermida, sin soltarla, agrega: Ya tenemos una edad y ya no nos queda tanto, así que hay que vivirla intensamente". Mireya empieza a cantar la mítica "Mentirosa" de "Ráfaga", y la pareja se pierde en la música. La edad es solo un número.
No solo bailando se disfruta la sesión vermú. También desde la mesa, charlando con amigos, como Eva Pérez, quien lleva poco tiempo viviendo en el barrio, pero destaca que "en Versalles se están organizando últimamente muchas iniciativas" "Está el barrio muy animado, incluso más que el centro", sostiene la avilesina, que pide que estas actividades no cesen.
Una Coca-Cola, tres sidras y unas patatitas, una caña... A María Camilo García, del bar La Reconquista se le acumulan las comandas mientras no deja de dar viajes entre la barra y la cocina. "Tenían que dejarnos hacer actividades como esta por lo menos una al mes. Esto le da vida al barrio, la gente y la hostelería lo necesitan", agrega la hostelera, sobre un tipo de iniciativas que, a su juicio, "son buenas para todos". Además de conciertos, Sabores de barrio en barrio también incluye la oferta de tapas especiales. "Este año la temática estaba ligada a la rula de Avilés, y nosotros ofrecemos pastel de cabracho", agrega Camilo, que insiste en lo importante que es seguir contando con este tipo de iniciativas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
- El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
- Fallece Manu García Nieto, el hombre que introdujo las MMA en España: 'Fue un pionero en Europa
- Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, indultado por el Gobierno debido a su 'delicado estado de salud
- El Real Avilés teme ser expulsado de Primera Federación si las obras del estadio no concluyen en un mes
- Ya hay fecha para el juicio de uno de los crímenes más graves de la historia reciente de Avilés: el acusado se enfrenta a 20 años de cárcel
- San Juan de la Arena Sí pregunta por el uso del tractor municipal de 110.000 euros ante la falta de desbroce en los caminos
- Los nuevos quitamiedos reciclables llegan a Asturias: así es la última innovación de Gonvarri, empresa con sede en Corvera