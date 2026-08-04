Alcampo invierte cerca de un millón de euros para transformar su supermercado en Avilés y elevar la plantilla hasta las 16 personas

Alcampo ha culminado la renovación de su supermercado de Avilés después de destinar cerca de un millón de euros a una actuación que ha permitido modernizar las instalaciones, reorganizar la superficie comercial y adaptar el establecimiento al formato de proximidad 7d7. La tienda retomó plenamente su actividad durante el pasado mes de julio y permanece abierta todos los días del año, con un horario comprendido entre las 7.00 horas y la 1.00 de la madrugada, para atender tanto las compras cotidianas como las necesidades de los clientes que acuden a primera hora, al término de la jornada laboral, durante los fines de semana o en días festivos.

La reforma se enmarca en la hoja de ruta presentada por la compañía a comienzos de 2026 para transformar su red comercial y reforzar su apuesta por los establecimientos de proximidad. En el caso de Avilés, la intervención ha supuesto reducir la superficie de venta, que pasa de 727 a aproximadamente 500 metros cuadrados, y redistribuir el espacio con el propósito de hacerlo más cómodo y funcional. El supermercado ofrece cerca de 5.000 referencias, entre marcas propias, productos de fabricantes, promociones y campañas temporales, e incorpora como novedad una sección dedicada a libros y revistas.

La actuación también ha incluido la instalación de nuevos sistemas y equipamientos de eficiencia energética, entre ellos iluminación LED, para reducir el consumo y minimizar el impacto ambiental de la actividad. La transformación ha venido acompañada de un refuerzo del empleo, ya que el equipo ha pasado de 12 a 16 personas. "Esta inversión demuestra que Alcampo sigue apostando con fuerza por Avilés y por Asturias. No se trata únicamente de renovar una tienda, sino de seguir creciendo en el territorio, generar oportunidades para nuestros equipos y ofrecer a las familias avilesinas un establecimiento más cómodo, flexible y adaptado a su forma de comprar", señaló Gracia Menéndez, directora territorial de la empresa en Asturias y Castilla y León.

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La inversión avilesina se suma a los más de 1,5 millones de euros destinados durante 2025 a las reformas de los supermercados de Langreo y Laviana, con lo que la compañía cifra en cerca de 2,5 millones el desembolso realizado para modernizar sus tiendas asturianas durante los dos últimos años. "Estos cerca de 2,5 millones de euros invertidos en Asturias en apenas dos años demuestran que nuestra apuesta por la región se traduce en hechos", afirmó Menéndez, quien aseguró que la cadena continuará reforzando su presencia y promoviendo iniciativas destinadas a generar "valor económico, social y medioambiental" en la comunidad.