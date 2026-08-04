Avilés impulsa la sostenibilidad en pymes con un programa de apoyo empresarial

“Queremos facilitar a las pymes de Avilés herramientas y conocimientos prácticos para afrontar la transformación con garantías, reforzando al mismo tiempo el atractivo de la villa como ciudad comprometida con el desarrollo económico sostenible y de futuro”. Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, presentó en la Feria de Muestras de Gijón la tercera edición de Avilés Sostenible, una iniciativa que busca acompañar a las pequeñas y medianas empresas del municipio en la incorporación de la sostenibilidad como un elemento central de su estrategia empresarial. Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, el programa continúa consolidándose como una herramienta práctica para mejorar la competitividad, resiliencia y capacidad de crecimiento del tejido empresarial local.

El objetivo de Avilés Sostenible es ayudar a las empresas participantes a revisar, actualizar o implantar su estrategia empresarial desde una perspectiva sostenible, integrando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones y en la relación con sus grupos de interés. La iniciativa traslada a las pymes metodologías y herramientas que ya forman parte de la gestión de muchas grandes organizaciones, adaptándolas a la realidad y recursos de empresas de menor tamaño.

Seis empresas beneficiarias

“Avilés Sostenible está en un proceso de selección de empresas, habrá seis empresas beneficiarias de este proyecto y servirá sobre todo para que apliquen de manera interna aquellas políticas de sostenibilidad que necesitan. A veces las pequeñas y medianas empresas dependen de terceros para programas como este y lo que les intentamos inculcar y que interioricen es que lo hagan ellos, que lo sientan como propio y que eso les va a ayudar a generar capacidad de tener más contratos y más actividad con grandes empresas”, detalló Campa.

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Por su parte, María Montes Miguel, gerente del Club Asturiano de Calidad, señaló que “muchas pequeñas y medianas empresas son conscientes de la importancia de la sostenibilidad, pero necesitan apoyo para integrarla de forma efectiva en su estrategia. Avilés Sostenible les permite dar ese paso combinando formación, acompañamiento individualizado e intercambio de experiencias entre empresas de sectores muy diferentes. La sostenibilidad no solo genera impacto positivo; también impulsa la innovación, fortalece las relaciones con clientes y proveedores y abre nuevas oportunidades de crecimiento”.