Avilés moviliza 2,87 millones del remanente municipal para rehabilitar viviendas y reforzar varios servicios

El Ayuntamiento de Avilés llevará al Pleno municipal ordinario de agosto, que se celebrará el próximo viernes, una modificación presupuestaria de 2.878.141,68 euros destinada principalmente a la rehabilitación de viviendas. El expediente forma parte de los dictámenes de las comisiones informativas previas a la sesión y plantea habilitar créditos extraordinarios y suplementos de crédito con cargo, en su mayor parte, al remanente de tesorería. La propuesta fue dictaminada favorablemente con los votos del PSOE y de la concejala de Cambia Avilés, Ana Solís, mientras que PP y Vox se abstuvieron.

El grueso de la operación económica se concentra en las políticas residenciales, que recibirán un total de 2.267.317,03 euros. De esa cantidad, 1.767.317,03 euros se destinarán a una aportación para la rehabilitación de viviendas de Ruasa, mientras que los 500.000 euros restantes financiarán actuaciones vinculadas al Fondo Social Municipal (FSM). Ambas partidas absorben cerca del 79% del importe completo de la modificación que deberá aprobar inicialmente la Corporación.

La concejala de Vivienda, Ana Solís, defendió que esta distribución responde a la decisión del ejecutivo local de orientar los recursos disponibles hacia uno de los principales problemas de la ciudad. "El gobierno municipal ha decidido que el remanente de este año se dedique a vivienda con el objetivo de aumentar el parque público y dar respuesta a las necesidades de distintos colectivos vulnerables y también de jóvenes", señaló la edil durante el debate del expediente.

La modificación reserva también 338.833,94 euros para el servicio de recogida de animales vagabundos y otros 71.990,71 euros para el mantenimiento de juegos infantiles, parques y jardines. A estas cuantías se suman 200.000 euros dirigidos a la amortización de préstamos, una partida con la que el Consistorio reducirá parte de sus obligaciones financieras. El conjunto de estas tres actuaciones completa los casi 2,88 millones que se incorporarán al estado de gastos del presupuesto de 2026.

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Solís situó esta inyección económica dentro de una estrategia municipal que pretende colocar el acceso a un hogar en el centro de la acción política. "Esta es una muestra más de que la vivienda está en el centro de la política municipal", afirmó la responsable del área. La modificación presupuestaria deberá superar ahora su aprobación inicial en el Pleno, donde el resultado de la comisión anticipa una mayoría suficiente para sacar adelante el expediente pese a las abstenciones anunciadas por populares y Vox.