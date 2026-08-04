El avilesino parque Ferrera da la nota

Entre ladridos de perros, risas de niños y runners mañaneros, el Parque Ferrera, en pleno centro de la ciudad de Avilés, alberga una nueva iniciativa en la que la música es el hilo conductor.

Esta actividad, promovida por "El Verano Joven de Avilés", busca que, a través de talleres musicales al aire libre durante todos los lunes de agosto, las personas de 14 a 30 años creen comunidad mediante la música y el contacto con la naturaleza.

En el pequeño quiosco del Ferrera, la portuguesa Camila Filipa, coordinadora de estos talleres, llegaba con su mochila cargada de instrumentos. Sentada en las escaleras de la estructura, empieza a sacar, por ejemplo, el palo de lluvia o el tongue drum, para calentar antes de comenzar la clase.

"El objetivo es crear música en colectivo y un poco sacar el miedo que quizás tienen las personas que no han estudiado música. Cada taller va a tener diferentes conocimientos musicales. Por ejemplo, el primero es más sobre el ritmo, el segundo será sobre melodía; en el tercero ya vamos a intentar juntar un poco los conocimientos que vamos adquiriendo y las improvisaciones que hacemos para, en el cuarto y último, hacer una jam más abierta, quizás con micrófono, para que la gente pueda pasar, mirar y escuchar un poco", explica la coordinadora sobre la dinámica del curso.

El lenguaje del arte

Poco a poco comienzan a llegar algunos jóvenes interesados. "Estos talleres tienen relación con los talleres de escritura del mes pasado. Entonces, por eso he decidido venir, porque salí muy contenta de los otros; además, quería ver cómo podemos, con otras artes, conectar con la naturaleza y con otras personas. Al final, el arte es un lenguaje", añade la joven avilesina Aida Moyano.

Otra de las participantes es Ana Belén Flores, quien no acude únicamente por la música. "Vengo para pasar el rato y conocer gente", afirma. Además, recuerda su anterior intento de iniciarse en este mundo: "Quise tocar la guitarra hace tres años o así, pero es que soy muy manca. Entonces, con este tipo de iniciativas dices: hay que probar."

"Queremos que esas personas que vengan puedan compartir sus conocimientos y podamos aprender todos en conjunto. Quien viene sin conocimientos, seguramente saldrá con más ideas de qué es la música, las notas, los ritmos, pero también la música espontánea, como puede ser el sonido de la naturaleza", agrega Camila Filipa, destacando que en estos talleres no importa si los participantes tienen experiencia o si nunca han tocado un instrumento.

Un momento de la muestra del instrumento tongue drum. / Claudia Serantes.

Asimismo, éste no es un taller donde se utilicen instrumentos convencionales. "Vamos a traer instrumentos no tan conocidos, como un tongue drum o una kalimba, para que la gente los conozca y sepa que no es solo guitarra, piano y batería, que hay un montón de instrumentos que quizás son más fáciles de aprender", explica la coordinadora.

Por otra parte, el hecho de que el taller se celebre en el Parque Ferrera no es casualidad, ya que, al igual que ocurrió con el taller de escritura del mes pasado, el contacto con la naturaleza busca favorecer la inspiración y fortalecer el vínculo de los jóvenes con la música.

Además, jóvenes como Aida Moyano recalcan la importancia de que este tipo de iniciativas tengan una mayor difusión en redes sociales. "Dicen que por Internet llega todo, pero solo te llega basura, no te llega lo importante como son este tipo de iniciativas", lamenta la joven antes del inicio de la clase.

Tras extender una manta bajo la sombra de uno de los grandes árboles del Ferrera, profesora y alumnado se sientan en el césped para disfrutar de dos horas de música, ritmo y aprendizaje compartido, con el sonido del tongue drum acompañando las explicaciones de Camila Filipa.