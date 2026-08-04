Los críticos reivindican el papel de Avilés como "centro neurálgico" del teatro en Asturias

"Avilés se ha consolidado como centro neurálgico del teatro en Asturias". Esa fue una de las principales ideas del encuentro "Teatro en español. De América a Asturias", celebrado en el Hotel Palacio de Avilés dentro de la programación de los Cursos de La Granda. La sesión reunió a Saúl Fernández, periodista de LA NUEVA ESPAÑA y escritor, y a José Luis González, crítico teatral e investigador especializado en el siglo XIX. La ausencia de última hora de Carmen Márquez, experta en teatro americano que no pudo acudir debido a un accidente, obligó a modificar la estructura prevista y convirtió la cita en una conversación sobre la actualidad de las artes escénicas.

Fernández situó a la ciudad como una referencia dentro del circuito nacional y recordó que el Teatro Palacio Valdés ha acogido más de doscientos estrenos. Esa trayectoria ha permitido al público asturiano conocer por primera vez numerosos montajes que después han ocupado las carteleras de las principales ciudades españolas. Entre los asistentes se encontraba Antonio Ripoll, mítico director del coliseo avilesino y una figura esencial para comprender el crecimiento de la actividad escénica en la villa.

Fernández recuperó una reflexión atribuida al propio Ripoll para resumir la posición alcanzada por Avilés: "No tenemos que irnos a Madrid, porque las obras de Madrid están aquí". La frase puso de relieve la capacidad del Palacio Valdés para atraer producciones de primer nivel y ejercer como escaparate nacional. La continuidad de los estrenos ha convertido al equipamiento en uno de los pilares de la programación cultural asturiana y ha reforzado la vinculación histórica de la ciudad con la escena.

El protagonismo de Avilés contrasta, sin embargo, con las dificultades que atraviesa el conjunto del sector teatral asturiano. Fernández explicó que las compañías regionales dependen en gran medida de la Administración pública, debido a la ausencia de una estructura estable de productores privados. Asturias cuenta, según apuntó, con cerca de un centenar de compañías profesionales, aunque se trata de un tejido muy atomizado cuyos integrantes participan con frecuencia en varios proyectos al mismo tiempo. "El sector debería hacer músculo para ampliar su capacidad de producción y conseguir que los espectáculos circulen también fuera de la comunidad", señaló.

Una escena diversa

González amplió la mirada hacia Madrid, donde conviven grandes espacios públicos, salas privadas y pequeños escenarios alternativos con públicos y modelos de producción diferentes. "Las carteleras en Madrid las ocupan actualmente los autores españoles", afirmó el investigador, quien citó a dramaturgos como Juan Mayorga y Juan Carlos Rubio entre las principales referencias. También destacó el creciente protagonismo de las mujeres: mientras que su presencia era mucho menor entre los autores nacidos en las décadas de 1950 y 1960, en las nuevas generaciones las dramaturgas se aproximan ya a la mitad y han ganado peso en los principales reconocimientos nacionales.

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El crítico destacó en su análisis la riqueza de la creación contemporánea, caracterizada por la abundancia de autores y la convivencia de distintas formas de entender la representación. "Me llama la atención el enorme número de autores teatrales que existen", señaló González. En las carteleras coinciden dramaturgos veteranos y jóvenes recién salidos de las escuelas de arte dramático, con propuestas que van desde las obras construidas alrededor de la palabra, el diálogo y el conflicto hasta la deriva ligada al teatro postdramático. Una diversidad que llevó a los participantes a concluir que "vivimos un momento maravilloso para el teatro".