"España fue durante siglos, y hasta hace muy poco, un país de inmigrantes", remarca la historiadora Lorena Casas en La Granda

"Indianos, gastronomía y éxitos empresariales gastronómicos" centró ayer el seminario matutino organizado en los Cursos de La Granda. La ponencia corrió a cargo de la historiadora del arte Lorena Casas, a quien presentó Flor Álvarez: "Conocí a Lorena en 2018, en Galicia, viendo pazos; ella fue la única que hizo las preguntas correctas... Aquí hay un ser que merece la pena."

Hija de padre español y madre cubana, Lorena Casas explicó que el fenómeno de los indianos forma parte de su propia historia familiar y defendió la importancia de recordar que "España fue durante siglos, y hasta hace muy poco, un país de inmigrantes", subrayando que fueron los españoles quienes un día emigraron en busca de oportunidades y, en muchos casos, encontraron una buena acogida en América.

Durante su intervención repasó las dos grandes etapas migratorias. En primer lugar, el periodo colonial y postcolonial, cuando "se estima que entre esa fecha y el año 1820 alrededor de un millón de españoles emigraron a América Latina". Posteriormente, entre 1880 y 1930, tuvo lugar la gran emigración masiva, en la que "cuatro millones y medio de españoles fueron a América, de los cuales aproximadamente el 57% regresaron a España". Además, detalló el reparto de esos emigrantes: "el 47% fue a Argentina, el 30% a Cuba, el 10% a Brasil y el 2% a Uruguay".

Uno de los ejes principales de la conferencia fue la influencia gastronómica de los indianos. Casas explicó que su regreso supuso la incorporación de nuevos ingredientes y técnicas culinarias, transformando la cocina tradicional del norte de España. "Históricamente, en regiones como Asturias, la gente sobrevivía con lo que había en la pota", señaló, antes de destacar la llegada de cultivos como el aguacate o el mango.

También abordó el origen de algunos platos emblemáticos, como la fabada asturiana, sobre la que afirmó que "algunos creen que surge como una mutación del clásico pote asturiano, añadiendo los porotos que se comían en América". Citó además a Julio Camba, quien en "La Casa de Lúculo" la describía como "un cassoulet de Toulouse sin pato".

Casas atribuyó igualmente a los indianos la consolidación de la sobremesa, al explicar que "el indiano trajo el cacao, un ingrediente que dio lugar al puro, y con él la maravillosa costumbre de alargar el postre".

La conferencia también puso el foco en el legado empresarial de aquellos emigrantes. La historiadora recordó que marcas como Bacardí o Bimbo nacieron gracias a ese viaje transatlántico. Sobre la firma de ron destacó que "Facundo Bacardí Masó llegó a Santiago de Cuba y revolucionó la producción de ron con la creación de una bebida que era más suave y ligera". Como anécdota, relató que "en 1888, el joven príncipe Alfonso de Borbón cayó enfermo... su médico le prescribió una bebida de ron Bacardí y cuando despertó la fiebre había desaparecido", lo que llevó a la reina María Cristina de Habsburgo a conceder a la empresa el título de proveedor de la Real Casa Española.

En la recta final, Lorena Casas destacó que las casas de indianos, las palmeras y las innovaciones que introdujeron siguen siendo hoy parte del patrimonio cultural español. Además, estableció un paralelismo con la actualidad al afirmar que "hoy la red migratoria se ha vuelto a activar y todos hemos podido comprobar que son sus nietos quienes ahora vuelven a España y cierran el círculo de sus antepasados con su regreso. Estos neoindianos vuelven con entusiasmo y sentido de pertenencia".

La conferencia concluyó entre los aplausos del público, mientras Lorena Casas expresó su orgullo por pertenecer a una familia de indianos y reivindicó el legado de quienes dejaron todo atrás en busca de un futuro mejor para regresar, años después, a su tierra de origen.