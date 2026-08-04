El gobierno local ultima una autorización para que el Real Avilés pueda iniciar legalmente la liga en el Suárez Puerta

El gobierno local de Avilés va dando pasitos para que el Real Avilés pueda utilizar con toda legalidad el Román Suárez Puerta. Según informó el ejecutivo municipal en la última reunión mantenida con el resto de grupos municipales, se trabaja en una autorización para que el club pueda utilizar temporalmente el estadio durante un año y comenzar la temporada, mientras se inicia el procedimiento para una nueva concesión. Además, la alcaldesa, Mariví Monteserín, ya firmó una providencia relativa a las obras en las instalaciones del campo de fútbol para puedan disponer de autorización antes del partido de pretemporada contra el Sporting B, previsto para el próximo día 21.

El ejecutivo municipal se limitó a indicar que "en paralelo a la liquidación de la concesión anterior se tramita la siguiente, así como la autorización temporal para dar seguridad jurídica al uso del estadio. Y el informe técnico sobre el estado de las instalaciones ya está incorporado al expediente de concesión anterior".

Los concejales socialistas Manuel Campa y Pelayo García se reunieron ayer con los representantes del resto de grupos municipales para explicarles en qué situación se encuentran los trámites, tal y como acordaron la semana pasada. Y de momento, no han conseguido el visto bueno de ninguno de ellos.

Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento, incidió en que «el título habilitante es imprescindible, porque es el que proporciona seguridad jurídica al uso del estadio. Lo fundamental es que el Real Avilés pueda jugar en condiciones de seguridad y no entendemos que este procedimiento se esté retrasando tanto. El gobierno municipal se ha comprometido a tener listos los informes antes del inicio de la competición".

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, señaló que "la conclusión" de esta última reunión es que "la tónica general en todo lo relacionado con el Real Avilés es el oscurantismo y la falta de transparencia. Esta situación se ha producido desde el inicio de unas obras sin licencia hasta la liquidación y la elaboración de los pliegos de licitación, que acumulan un retraso considerable".

Martínez Riola advirtió que su partido "no emitirá un voto favorable a nada que no esté debidamente justificado, que no cuente con un respaldo legal sólido y que no ofrezca todas las garantías para ambas partes. Nos encontramos ante una situación de limbo legal que puede acarrear consecuencias gravísimas tanto para el Ayuntamiento como para el club si no se solventa cuanto antes».

La concejala Sara Retuerto, en calidad de portavoz de Podemos, remarcó que «no nos parece de recibo que, después de llevar un año entero preguntando por este asunto, tengamos que andar con prisas a última hora. Esta situación nos genera desconfianza porque no existe claridad ni transparencia. ¿Por qué hay que esperar hasta agosto para disponer de un expediente para la concesión? Lo único que existe es una declaración de intenciones, y eso no nos vale. ¿Qué interés hay detrás de este asunto para que avance tan lentamente? El Real Avilés va a comenzar la temporada sin la concesión, un año más».

El portavoz de IU, Agustín Medina, socio de gobierno, se limitó a indicar que «tiene que existir una base jurídica sólida para poder realizar una concesión. Es preferible tardar algo más y asegurarse de que todo está bien atado que actuar con prisas y cometer errores».

En cuanto a la futura concesión del estadio, por el momento únicamente existe un protocolo sobre la mesa y todavía no se han elaborado los informes correspondientes, según las fuentes consultadas.