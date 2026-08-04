Luz verde al avance urbanístico en el entorno de la cantera de El Estrellín para que el Puerto gane 80.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Avilés dará luz verde en el Pleno del próximo viernes a la aprobación inicial para el cambio de calificación de los usos del suelo en el entorno de la cantera de El Estrellin, de acuerdo al convenio urbanístico suscrito el 15 de febrero de 2024. Se trata de un trámite que se enmarca en los compromisos adquiridos por el Consistorio avilesino en el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes, el Principado, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Avilés, y la empresa Acciona. Uno de los objetivos es que el Puerto de Avilés gane 80.000 metros cuadrados de superficie logística.

La modificación de los usos del suelo son imprescindibles para habilitar los nuevos terrenos portuarios, las nuevas carreteras así como los futuros usos extractivos para la continuidad de la actividad minera de la cantera que explota Acciona.

El pacto de El Estrellín, que tenía una vigencia de cuatro años, supone la obtención de suelo portuario urbanizado, sin necesidad de acudir a la expropiación; la mejora de las carreteras del Principado AS-328 y AS-329 con un nuevo trazado (se cede el espacio que ocupaban); la mejora del entorno de la carretera AS-329 con la creación de un itinerario peatonal y un carril bici, y la ampliación y reforma de los suelos sujetos a explotación minera para su reforestación con el objetivo de que sean disfrutadas por la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento obtendrá de Acciona la habilitación de un espacio verde para uso ciudadano con zona forestal, paseos y zona deportiva en la parcela municipal en la que se situó la antigua Ciudad Promocional, y la recuperación del entorno del velódromo de San Cristóbal.