El Puerto demolerá una antigua chimenea en el Playón de Raíces
El derribo se enmarca en el plan de ordenación de la margen izquierda de la ría avilesina
La Autoridad Portuaria de Avilés ha sacado a licitación el derribo de una antigua chimenea industrial situada en la zona conocida como el Playón de Raíces, en el entorno de San Juan de Nieva. Esta demolición se enmarca en el plan portuario de ordenación de espacios, y en concreto en el que se refiere a la margen izquierda de la ría de Avilés.
La chimenea corresponde a una fábrica de ladrillo que fue demolida en 2001. La empresa pública Tragsa elaboró en 2018 un informe de diagnóstico de la estructura, así como un análisis geométrico realizado por AIC Topografía e Ingeniería. Ambos coincidieron en el avanzado estado de deterioro, detectándose desplazamientos del fuste, pérdida de verticalidad, fisuras de entidad y desprendimiento de elementos cerámicos.
Estos diagnósticos concluían que las soluciones que se podían plantear para su recuperación no garantizaban unas condiciones adecuadas de estabilidad ni eliminaban los riesgos existentes para personas y bienes.
Además, se consultó la documentación histórica del archivo de la Autoridad Portuaria y la normativa urbanística, y también se concluyó que la chimenea no se corresponde con la proyectada originalmente en el expediente histórico, y que además ha perdido su contexto funcional.
El presupuesto base del contrato para su demolición asciende a 50.961,83 euros (sin IVA), con un plazo de ejecución de un mes.
La demolición de la chimenea del Playón de Raíces se suma así a la de otras instalaciones también ubicadas en la margen izquierda y que estaban en desuso. Fue el caso, por ejemplo, de la nave industrial de la antigua Aplacansa, de 5.246 metros cuadrados que se ubicaba en el Muelle de Raíces, y que también se derribó para ganar suelo logístico y espacio de almacenamiento portuario.
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