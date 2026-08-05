Atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía Local de Avilés busca al conductor de una forgoneta

La Policía Local de Avilés trata de identificar al conductor de una furgoneta que este miércoles atropelló a un motorista y se dio a la fuga. Los hechos se produjeron en torno a las 17.15 horas en la glorieta de Los Oficios, una de las principales entradas a la ciudad y un punto que suele registrar una elevada intensidad circulatoria. El suceso movilizó a los agentes municipales, que ya han comenzado las pesquisas para esclarecer las circunstancias del accidente y localizar al responsable.

Según el relato de varios testigos, el motorista "no presentaba en apariencia lesiones importantes" después del impacto. De hecho, pudo levantarse por su propio pie, aunque por el momento no ha trascendido si necesitó asistencia sanitaria ni el alcance definitivo de los daños sufridos. Las personas que presenciaron el atropello alertaron inmediatamente de que el otro vehículo implicado había continuado la marcha, sin que su ocupante se interesase por el estado de la víctima.

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Según un testigo presencial, la furgoneta, que entraba a Avilés desde la avenida de Gijón, continuó la marcha por la avenida de Cervantes, en dirección a El Carbayedo, "a gran velocidad y zigzagueando entre los coches". La Policía Local revisa ahora las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona y en posibles puntos del recorrido para reconstruir la huida, obtener la matrícula del vehículo e identificar a la persona que circulaba al volante.