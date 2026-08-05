Avilés recibe a jóvenes de Saint-Nazaire para compartir durante cuatro días sus políticas de juventud
Una delegación francesa, integrada por adolescentes entre 14 y 17 años, descubre junto al alumnado local iniciativas municipales enmarcadas en Erasmus+
P. M.
El Ayuntamiento de Avilés recibió este miércoles a un grupo de jóvenes procedentes de Saint-Nazaire, la localidad francesa hermanada con la ciudad, que participa en un intercambio con adolescentes avilesinos vinculados a los programas del Servicio de Juventud. La iniciativa se desarrolla dentro del proyecto Erasmus+ y busca reforzar los lazos entre ambas poblaciones mediante la convivencia y el conocimiento de las políticas destinadas a la población más joven.
Los participantes, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años y acompañados por varios monitores, permanecerán durante cuatro días en Avilés. A lo largo de su estancia realizarán distintas actividades y compartirán experiencias sobre los programas juveniles que se impulsan tanto en la ciudad asturiana como en Saint-Nazaire, favoreciendo el intercambio de ideas y el acercamiento entre adolescentes de ambos municipios.
El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, fue el encargado de dar la bienvenida a la delegación francesa y a sus compañeros avilesinos en la casa consistorial. Durante la recepción, el edil condujo al grupo por distintas dependencias municipales y explicó algunos de los principales hitos de la historia de Avilés, en una visita concebida también como una primera toma de contacto con el patrimonio y la identidad de la ciudad.
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