El Centro Asturiano de Madrid concede a L'Anguleru el Urogallo al personaje popular por su difusión de las tradiciones asturianas
Garabuxada recogió la distinción en Gijón y compartió el reconocimiento con quienes colaboran cada Navidad para mantener viva esta iniciativa cultural
El Centro Asturiano de Madrid ha concedido a L'Anguleru el Urogallo al personaje popular en reconocimiento a la labor de difusión y promoción de la cultura asturiana desarrollada junto a la Asociación Cultural Garabuxada. Representantes de la entidad recogieron el galardón este martes, 4 de agosto, durante la ceremonia celebrada en el Palacio de Congresos de la Feria de Gijón, y expresaron su "enorme agradecimiento" por una distinción que respalda años de trabajo en favor de las costumbres del Principado.
Garabuxada destacó el significado especial de que el premio proceda de "la Asturias que se encuentra fuera de Asturias", por el estrecho vínculo que el Centro mantiene con la comunidad asturiana residente en Madrid. La asociación considera que el reconocimiento pone en valor una iniciativa destinada a acercar la identidad, la cultura y las tradiciones del Principado a los más pequeños y a garantizar su transmisión entre las nuevas generaciones.
La entidad hizo extensivo el Urogallo a todas las personas, asociaciones, colectivos e instituciones que colaboran cada año para que la ilusión de L'Anguleru llegue a todos los rincones de Asturias. Garabuxada subrayó que "este galardón también pertenece a quienes trabajan para mantener viva esta ilusión" y manifestó su "orgullo, emoción y profundo agradecimiento" al Centro Asturiano de Madrid por reconocer su compromiso con el patrimonio cultural asturiano.
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