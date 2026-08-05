Jon Marcaide, catedrático de Astronomía y Astrofísica: "Avilés puede ser uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse"

Jon Marcaide (Elgeta, Guipúzcoa, 1950) ha dedicado su vida a mirar mucho más allá de lo que alcanza la vista. Pionero de la radioastronomía española, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia y académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, visita Avilés invitado por los Cursos de La Granda, justo cuando la comarca y el resto de Asturias se preparan para convertirse en un mirador privilegiado del eclipse total de Sol, el próximo 12 de agosto. En conversación con LA NUEVA ESPAÑA, explica qué ocurrirá en el cielo avilesino y abre el foco hacia las supernovas, los agujeros negros y las grandes preguntas que el universo todavía mantiene sin respuesta.

-Asturias será una de las zonas con mejor visibilidad para contemplar el eclipse. ¿Qué supone poder vivir un acontecimiento como este?

-Un eclipse total, cuando puede observarse bien, es un fenómeno absolutamente incomparable con un eclipse parcial. Aunque el Sol quedase oculto en un 99%, ese 1% restante marcaría una diferencia enorme. No se puede comparar con la totalidad. Durante un eclipse total, si el cielo está limpio, se pueden contemplar la corona solar, las perlas de Baily, que están relacionadas con los valles de la superficie lunar, e incluso algunas protuberancias. Es un espectáculo hermoso. En Avilés, si el cielo está despejado y se observa desde el faro, que considero el mejor lugar de la zona para hacerlo, se podría ver un eclipse realmente espectacular, con el Sol a unos diez grados de altura sobre el mar. Es una elevación pequeña porque estará próximo a ponerse, pero, si la atmósfera está limpia, podrá contemplarse de maravilla sobre el horizonte marítimo.

-También se ha señalado el entorno del Centro Niemeyer como un buen punto de observación. ¿Lo considera adecuado?

-Es un lugar desde el que se podrá observar, pero no es tan favorable como el faro. He pasado por allí y los árboles situados al fondo, precisamente en la dirección por la que se pondrá el Sol, alcanzan una altura aparente de casi seis grados. Eso significa que el Sol apenas quedará unos cuatro grados por encima de ellos durante el eclipse. Desde el faro, en cambio, se dispone de un horizonte marítimo mucho más limpio. Si las condiciones meteorológicas acompañan, será un emplazamiento excelente. El gran problema sería la presencia de bruma o nubes, porque impediría apreciar detalles maravillosos como la corona, las protuberancias o las perlas de Baily.

-¿Hasta qué punto será determinante la meteorología?

-Totalmente determinante. Si ese día Avilés amanece con un cielo azul, limpio y sin bruma, puede ser uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse, porque es uno de los primeros puntos de encuentro con la franja de totalidad. Si hay brumas marinas, el fenómeno se deslucirá mucho, y si aparecen nubes, todavía más. Tal vez se produzca un cielo rojizo muy bonito y se perciba cómo cae repentinamente la oscuridad, pero no se podrán observar los detalles del eclipse. Conviene introducir cierto realismo porque se está generando una enorme expectación en todas partes. Este eclipse es muy importante por ser uno de los pocos totales que pueden verse desde España, pero se producirá con el Sol a muy poca altura. Eso lo hace especialmente vulnerable a la meteorología, la bruma y la nubosidad.

-¿Condiciona mucho la observación el hecho de que se produzca al atardecer?

El eclipse sería más sencillo de observar si tuviera lugar a mediodía, con el Sol alto y un cielo azul. Sin embargo, si la atmósfera está muy limpia, el hecho de que ocurra al atardecer puede hacerlo bellísimo. La condición fundamental es que el horizonte esté despejado. Me preocupa que algunas personas esperen el gran espectáculo del siglo y después se frustren porque dos nubes impidan contemplarlo. La actitud debería ser acudir e intentar verlo, confiando en que haya suerte.

-La totalidad será, por tanto, bastante breve.

-En Avilés durará alrededor de 105 segundos. Incluso en el punto en el que el eclipse alcanza su mayor duración, frente a la costa de Islandia, apenas superará los dos minutos. Esto se debe a que pertenece a una serie de eclipses que se van haciendo cada vez más cortos porque se encuentra en la parte final de una serie de Saros. El 2 de agosto del próximo año habrá otro eclipse que, desde Cádiz, se observará en condiciones mucho más favorables. Se producirá con el Sol bastante más alto y la totalidad durará más de cuatro minutos en algunos puntos de su recorrido. Además, Cádiz suele tener buen tiempo en esa época, por lo que podría ser un eclipse espectacular.

-Ya ha contemplado otros eclipses totales. ¿Qué recomendaría observar especialmente a quienes van a vivir este fenómeno por primera vez?

-Hay que prestar atención a los instantes inmediatamente anteriores a la totalidad. Es entonces cuando aparecen las perlas de Baily, unos puntos de luz que se producen porque los últimos rayos solares atraviesan los valles existentes en el borde de la Luna. Es un momento de una belleza extraordinaria y una de las imágenes que permanecen para siempre en la memoria. Yo contemplé un eclipse total magnífico en 1999, al norte de Francia, a mediodía. Es una experiencia que no se olvida precisamente por su belleza.

-¿Cómo describiría la sensación de vivirlo?

-Se observa cómo la luz va disminuyendo poco a poco mientras todavía permanece visible una parte del borde solar. Hasta ese momento es imprescindible utilizar unas gafas adecuadas. De repente, el Sol desaparece completamente. Durante unos instantes se contempla toda esa estructura de luces que forman las perlas de Baily y, a continuación, llega una oscuridad muy intensa. Después de la totalidad, el fenómeno se repite en orden inverso por el lado opuesto de la Luna. Es una experiencia breve, pero muy bella. También hay que tener en cuenta que, salvo que una persona viaje expresamente a los lugares por los que pasan los eclipses, la probabilidad de contemplar uno desde un mismo punto es muy pequeña. Estadísticamente, un eclipse total se repite en un lugar concreto aproximadamente cada 375 años.

-¿Qué medidas de seguridad son fundamentales?

-Lo esencial es utilizar gafas homologadas que cumplan la normativa específica para la observación solar. No hace falta nada más, pero las gafas son imprescindibles mientras permanezca visible cualquier parte del Sol. Durante la totalidad, cuando el disco solar está completamente oculto, pueden retirarse para contemplar la corona. En cuanto reaparece el primer borde del Sol, hay que volver a colocárselas inmediatamente. Nunca se debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada mientras una parte de su superficie continúe visible.

-¿Puede el eclipse afectar a las cámaras de los teléfonos móviles?

-No, esa idea pertenece en buena medida al terreno de los mitos y los bulos que se difunden alrededor de estos fenómenos.

-¿Cómo vivirá el eclipse?

-Desde Avilés regresaré a Valencia porque los días 10, 11 y 12 celebraremos un simposio internacional, con la participación de unos setenta científicos de todo el mundo. Precisamente hemos organizado el encuentro aprovechando el eclipse y, si el tiempo acompaña, intentaremos contemplarlo desde un barco en alta mar.

-¿Fenómenos como este contribuyen a aumentar el interés por la astronomía?

-En España existe mucho interés por la astronomía con independencia de este eclipse. Tenemos observatorios excelentes y astrofísicos de gran nivel, y hay numerosos campos de investigación que atraen la atención del público. Las supernovas, los agujeros negros y las imágenes que obtenemos del universo despiertan una enorme curiosidad. El eclipse posee, sin embargo, un componente especial porque es un fenómeno accesible a todo el mundo. Es público, no cuesta dinero, no exige una preparación científica particular y puede ser extraordinariamente bello. Es posible que anime a algún joven a interesarse por la astronomía, pero hay muchas otras razones para acercarse a esta ciencia.

-¿Qué utilidad científica conservan actualmente los eclipses?

-Durante mucho tiempo fueron una oportunidad excepcional para estudiar la corona solar, las protuberancias y otros fenómenos. Incluso se utilizaron para comprobar la teoría de Einstein en 1919. Hoy la astrofísica dispone de instrumentos que permiten bloquear con gran precisión la luz procedente del disco solar y observar lo que hay alrededor. En ese sentido, la técnica ha superado a la naturaleza. Actualmente, podemos reproducir con instrumentos un efecto similar al de un eclipse y estudiar la corona de manera prácticamente cotidiana, sin necesidad de esperar a que se produzca una ocultación natural.

-Después de más de cuatro décadas de investigación, ¿le queda algún fenómeno que le haga especial ilusión observar o algún campo en el que quiera seguir profundizando?

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-Llevo más de cuarenta años investigando y hemos realizado trabajos pioneros y sobresalientes sobre supernovas, agujeros negros y núcleos activos de galaxias. La ciencia va cambiando y yo he ido pasando el testigo a mis discípulos, que continúan trabajando en muchos de esos campos. Ahora investigo menos porque ya estoy jubilado y concentro parte de mi actividad en la Real Academia de Ciencias, pero sigo trabajando sobre las enanas marrones. Son cuerpos celestes situados, por sus características, entre los planetas y las estrellas. Pueden tener sus propias lunas y campos magnéticos, y todavía sabemos relativamente poco sobre ellos. Hace dos años publicamos en la revista Science un artículo muy importante en el que demostramos que una de esas enanas marrones posee cinturones de radiación similares a los de Júpiter, pero muchísimo mayores. Estamos empezando a comprender estos objetos.