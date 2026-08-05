El parque Ferrera de Avilés rompe pantallas: un programa municipal organiza juegos "para que los jóvenes salgan de casa y se relacionen"
"Está muy bien, porque así no estás todo el día encerrado en casa, como muchos adolescentes", afirman los participantes
Claudia Serantes
El parque Ferrera rompe pantallas. Las de de móviles y videoconsolas. Una decena de adolescentes, con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, participaron este miércoles en "Ferrera Jugón", una iniciativa pensada para que los chavales salgan de casa en verano y disfruten de entretenimientos en persona. "Es una buena propuesta para que estén al aire libre y se relacionan", explican los organizadores.
Desde la primera semana de agosto, Andrea Gómez, la coordinadora del proyecto, llega al parque con su carro cargada de juegos de mesa, raquetas e incluso algún tentempié. "Queremos que puedan hacer actividades al aire libre durante el verano; es cuando más tiempo tienen y cuando menos actividades hay. Son tres horas, pero no es obligatorio que vengan todos los días, simplemente que vengan cuando quieran y cuando puedan, para que se relacionen entre ellos, hagan actividades y así liberar carga a los padres", explica Gómez, mientras los pequeños reparten cartas para jugar. "Juegos de cartas y de mesa, dinámicas de grupo para hablar y expresarse, alguna cosa de escape, las palas, frisbee... intentamos que sean actividades más para hablar y mover un poco la cabeza", agrega la coordinadora, que destaca que el proyecto busca fomentar el diálogo y la convivencia, más que las actividades deportivas típicas de un campamento de verano.
Entre el círculo de los jóvenes que están sentados sobre una manta extendida en el quiosco de música, algunos juegan a un juego de cartas. Elisa Beldoiro, que charla con sus compañeros y come morenitos -"es la pasión de mi vida"- es una de ellos. "Este tipo de actividades están muy bien, porque hablas con gente y te relacionas, en vez de estar encerrado en casa como la mayoría de los adolescentes", afirma.
Mateo Gil, de 12 años, también disfruta de la jornada de juegos, a la que llegó por casualidad. "Ayer vine a ver si había algo, no vi nada, entonces me fui a la biblioteca y cogí dos libros. Hoy me encontré con el grupo. Por el momento está muy chulo, estamos jugando a juegos de mesa, a ver qué hacemos después, pero como está la hierba mojada no podremos salir a jugar con las raquetas", añade el avilesino, también habitual de Verano Joven", otra iniciativa municipal.
"En realidad se hacen muchas actividades para jóvenes, pero la gente se entera poco, y me da mucha pena porque sí que son actividades que están muy guays", señala Gómez, convencida de que las cartas o las raquetas pueden ofrecer los mejores planes del verano.
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