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Oleada de robos en Villalegre: los cacos saltan las verjas, entran en los jardines e incluso aporrean puertas

Durante los últimos días varios individuos han entrado en casas, rompiendo puertas y cometiendo urtos

Los asaltantes, en una grabación de una cámara de seguridad

Los asaltantes, en una grabación de una cámara de seguridad

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N. Menéndez

Alarma en Villalegre. Los vecinos denuncian que, durante los últimos días, se han sucedido diferentes robos en domicilios de la zona. Según explican, los ladrones saltan las verjas y acceden a los jardines de las viviendas, robando aquello que encuentran a su paso. “Un día entraron en una propiedad donde había una mujer con sus dos hijas”, afirma uno de los afectados. Esta situación se suma a los diferentes hechos delictivos que han ocurrido en el barrio avilesino durante las últimas semanas.

Uno de los últimos robos tuvo lugar en una vivienda de la calle Santa Apolonia. Los ladrones aporrearon la puerta de un matrimonio mayor, pero sin llegar a acceder al hogar. Pocos días después, actuaron en la urbanización de la calle Párroco José Fernández Teral. En ese caso, los malhechores entraron en el jardín de una de las propiedades, mientras dentro de la vivienda había una mujer y dos niñas pequeñas. Finalmente no robaron nada. Aun así, las cámaras de seguridad grabaron todo lo ocurrido y los afectados han puesto las respectivas denuncias.

Robos en viviendas de Villalegre

Estos sucesos se suman a lo ocurrido durante las últimas semanas tanto en Villalegre como en Las Vegas, a escasos metros. La Policía Nacional detuvo en julio a los presuntos autores de un robo con violencia cometido el pasado 27 de junio en un establecimiento hostelero del barrio de Villalegre, un asalto que dejó a varios trabajadores heridos y que ha acabado, por ahora, con uno de los arrestados en prisión provisional. El suceso tuvo lugar en la cafetería Las Torres. Los asaltantes dieron una paliza a un familiar de los dueños, robaron la caja y se fueron con el coche de la víctima, que finalmente acabaron calcinando.

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Además, los ladrones cometieron en junio dos atracos en Las Vegas, a escasos metros de Villalegre. La Guardia Civil detuvo a dos personas por cometer, supuestamente, dos delitos de robo con violencia e intimidación en Las Vegas, Corvera. Los ladrones atracaron a dos personas del concejo para robarles, entre los dos botines, 35 euros, un boleto de la ONCE, un teléfono móvil y una cartera portadocumentos. Los detenidos ya han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Avilés.

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