La oposición logra que se constituya la comisión para fiscalizar el contrato del agua después de medio año

La continua exigencia del PP de constituir una comisión que fiscalice el contrato del agua saldrá por fin adelante en el Pleno de este viernes, tras medio año de espera. Sin embargo, será una aprobación solo de continente, porque será a posterior cuando se le dé contenido. Es decir, quedarán pendientes quiénes la integrarán, sus cometidos y el margen de maniobra con el que podrá actuar.

La creación de esta comisión fue aprobada en el Pleno del pasado mes de enero con los votos a favor del PP, que lo propuso, Vox, y los dos ediles de Podemos, que están en la oposición desde que rompieron con el gobierno de coalición, aunque siguen encuadrados en Cambia Avilés junto a IU, que sí continúa en el ejecutivo local.

El contrato con Asturagua, socio privado de la empresa del agua, es motivo de enfrentamiento político desde la anterior legislatura. Y en esta volvió a estallar cuando se supo que Asturagua había demandado al Ayuntamiento exigiendo 15,3 millones de euros por un presunto incumplimiento del contrato del agua. La empresa mixta reclama la compensación íntegra de la Tasa Interna de Retorno (TIR) correspondiente al quinquenio 2020-2024.

Esther Llamazares, portavoz del PP, señaló ayer que la constitución de esta comisión de seguimiento es independiente a la solicitud de un pleno extraordinario, cuya celebración ya ha solicitado por escrito. También se ha pedido un informe preceptivo a Secretaría y a Intervención, para que ambos se incorporen como información para la sesión extraordinaria.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, tiene ahora un plazo de 15 días para fijar la fecha de ese Pleno.

La dotación de 15 millones de euros figuraba en un apartado de la memoria que se trató en la Cuenta General de 2025, pero sin que se detallase el motivo de la provisión ni las contingencias que la justificaban. Según el PP, el origen del problema se encuentra en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Cambio Avilés, que incluyó el compromiso de no aplicar la compensación prevista en ese contrato.

El gobierno local (PSOE-IU) culpan, sin embargo, a la oposición al situar el origen de la controversia en la votación celebrada el 31 de octubre de 2025, cuando el PP y el resto de la oposición rechazaron la actualización de las tarifas del agua conforme al IPC de agosto, una medida que, según el ejecutivo local, constituía una obligación recogida en el contrato. Y esa decisión "sí supone un incumplimiento de contrato" , aseguran desde el PSOE, que ya había advertido entonces de las posibles consecuencias.

Aguas de Avilés es una sociedad que nació en 2009. Entonces Asturagua se asoció con el Ayuntamiento de Avilés para atender todo el ciclo integral del agua en el municipio: captación, tratamiento, distribución, alcantarillado y depuración. Ese contrato iba a durar 25 años, es decir, hasta 2034. Su capital está repartido entre el propio Ayuntamiento de Avilés (26%) y la propia Asturagua (74%). Esta última es filial del grupo francés Veolia, uno de los mayores operadores de servicios de agua del mundo.