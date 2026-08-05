Teatro, pintura e impresión 3D en las ayudas de la Factoría Cultural de Avilés: "Estamos en un ecosistema artístico con muchas personas haciendo cosas diferentes, lo que enriquece los proyectos"

Seis artistas asturianos, uno español y otro internacional. Esos son los beneficiarios de las ayudas a la producción artística de la Factoría Cultural, que alcanzan su novena edición. Cada uno de los ocho creadores seleccionados -se presentaron 63 candidaturas- recibirá una aportación económica de 2.000 euros y tendrá abiertas las puertas del centro artístico, otrora fábrica de camisas, del Carbayedo.

El acto de presentación de los beneficiarios tuvo lugar este miércoles Factoría Cultural, y contó con la participación de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y los creadores María Ortiz y Martín Pérez, así como de la directora de la Factoría, Anabel Barrio. Ortiz fue la primera en presentar su proyecto, "L5-S1 naturaleza y dolor", una serie de obras gráficas inspiradas en "la zona vertebral más afectada por el sedentarismo y las patologías mecánicas". “Son unas figuras anatómicas que se abren y muestran interiores. Ese acercamiento al cuerpo más desde lo simbólico, como una especie de búsqueda de la belleza interior en el sentido más literal, como la belleza visceral del cuerpo”, explicó la creadora asturiana, que también reveló que ya conocía las instalaciones municipales. "Conocí el espacio, vi toda la maquinaria del taller y conecté mi proyecto con todas las posibilidades que ofrece la Factoría", abundó.

El proyecto Martín Pérez, que lleva "cinco años dedicándose profesionalmente a la magia y más de quince de forma semiprofesional", lleva por título "Magabun-Dos", y es un espectáculo que conjuga circo y magia donde "no nos queremos quedar exclusivamente en lo teatral o en el entretenimiento, sino que queremos que tenga un pequeño mensaje social". "Se trata de una obra que cuenta la historia de dos vagabundos de la época victoriana que realizan un espectáculo ambulantae para ganarse el pan de cada día", explicó de un texto que tiene por objetivo "hacer una crítica a la sociedad que creemos que está volviendo a ese individualismo".

Además de estos dos proyectos, entre los premiados figuran "De subir al árbol" (audiovisual) de Javier Villabrille; "Pirueta" (cortometraje), de Mariuxu Alonso; "Remolón" (álbum ilustrado), de Óscar Molero; y "Abrigaderas" (plástica) de Raquel Lobo, en la categoría asturiana. A nivel nacional, la ayuda fue para "Geometría del Apartheid" (obras plásticas), de Salim Malla; y en la categoría internacional, para "Cruzar el río" (impresión digital), de la italiana Caterina de Nisco. "Son unas ayudas que ofrecen una base económica y de conocimientos para que los artistas puedan desarrollar sus proyectos y acercarlos al público", destaca el Ayuntamiento.

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"Lo bonito también de desarrollar estos proyectos en la Factoría, es venir y hacer parte del proyecto aquí. Porque la Factoría al final es un ecosistema artístico con muchas personas haciendo cosas diferentes y hay veces que puede enriquecer tu proyecto, es decir, tú tenías el proyecto pensado de una determinada manera y de repente estás viendo que alguien está haciendo en el curso de caracterización o en el de 3D y resulta que puedes utilizar en el proyecto que tenías previsto algunas de las ideas que se están desarrollando en otros talleres de la factoría. Y convivir también con otras disciplinas y con otros artistas. Entonces yo creo que es muy enriquecedor pasar parte del tiempo de vuestra residencia en la Factoría, porque creo que eso os enriquece a vosotros y también al resto de las personas que están aquí haciendo sus actividades habitualmente", resaltó Alonso.