Avilés refuerza su liderazgo escénico con una temporada que une estrenos absolutos y grandes nombres del teatro español

Avilés volverá a convertir el teatro en una de sus principales señas de identidad durante el último trimestre del año. La ciudad estrenará entre octubre y diciembre una nueva temporada de escenAvilés con 16 espectáculos que combinarán grandes clásicos, dramaturgia contemporánea, musicales, teatro documental y producción asturiana, en una programación diseñada de forma conjunta por el Teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer. El cartel reunirá sobre los escenarios avilesinos a figuras como Aitana Sánchez-Gijón, José María Pou, Coque Malla, María Galiana, Joaquín Reyes, Olivia Molina, Pere Ponce e Isabel Ordaz, consolidando un modelo cultural que el Ayuntamiento reivindica como un referente del norte de España.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, defendió precisamente esa singularidad de la programación avilesina. "Somos una ciudad pequeña, tenemos 76.000 habitantes y tenemos una programación teatral que compite perfectamente con ciudades de mayor tamaño y resistimos cualquier comparativa de alguna ciudad de más tamaño", afirmó. A su juicio, ese nivel responde "al esfuerzo y a la voluntad de dos instituciones diferentes que sumamos esfuerzos y programamos de forma conjunta con los mismos criterios". Alonso incidió en que "en Avilés el teatro es una cuestión de ciudad" y sostuvo que esa apuesta conjunta entre el Centro Niemeyer y el Teatro Palacio Valdés explica la elevada aceptación que mantiene la programación entre el público.

La temporada arrancará con uno de sus grandes reclamos: el estreno absoluto de "A puerta cerrada", el clásico de Jean-Paul Sartre, que llegará el 9 de octubre al Teatro Palacio Valdés bajo la dirección de Ainhoa Amestoy, con Isabel Ordaz, Pere Ponce, Olivia Molina y Jesús Asensi al frente del reparto. El segundo estreno absoluto será "Calle Esperanza", los días 18 y 19 de diciembre, una obra dirigida por Miguel Rellán y protagonizada por María Galiana, que aborda con humor y emoción el drama del desalojo de una persona mayor sin recursos. A ello se sumarán títulos como "Gigante", con José María Pou, los días 6 y 7 de noviembre; "La verdad", protagonizada por Joaquín Reyes, el 27 de noviembre; y "La ópera de los tres centavos", con Coque Malla, el 11 de diciembre en el Centro Niemeyer.

Uno de los montajes más esperados será "Malquerida", de Jacinto Benavente, que llegará el 30 de octubre al Auditorio del Centro Niemeyer. El director del Niemeyer, Carlos Cuadros, destacó especialmente esta nueva versión. "La versión que ha hecho Juan Carlos Rubio con dirección de Natalia Menéndez de 'La Malquerida', protagonizada una vez más por Aitana Sánchez Gijón, ahora haciendo el personaje de Raimunda, después de que hace muchísimos años, en una 'Malquerida' mítica de Miguel Narros en el mismo Teatro Español, hacía ella el personaje de la hija de Acacia. Bueno, pues ahora vendrá Aitana Sánchez Gijón haciendo el personaje de la madre, de Raimunda. Es el día 30 de octubre aquí en el auditorio del Centro Niemeyer", explicó.

La programación también abrirá espacio a autores menos conocidos en España. Alonso puso el foco en el escritor sueco Per Olov Enquist, cuya obra "La hora del lince" se estrenará de forma absoluta el 13 de noviembre en el Teatro Palacio Valdés. "Hay grandes autores de repertorio como Jacinto Benavente, Sartre... y autores más desconocidos como es Per Olov Enquist. Un gran autor, muy leído, escandinavo, pero muy desconocido aquí", señaló la edil, que anunció además una visita institucional ligada a este estreno. "Vamos a tener también el placer de recibir al embajador sueco, que ha confirmado su asistencia a Avilés y podremos enseñarles los dos centros desde donde pivota la vena teatral de esta ciudad", avanzó.

Musicales, producción asturiana y venta de entradas

La oferta se completará con el ciclo Música en escena, que traerá de nuevo a Avilés a Theatre Properties con "Jekyll & Hyde. El Musical", los días 1, 2 y 3 de octubre, además de "Annie", los días 3 y 4 de octubre. También regresará el ciclo Off Niemeyer, con propuestas como "El abismo" (16 de octubre), "Entre los árboles" (14 de noviembre) y "Una forma de vida" (5 de diciembre), mientras que Hecho en Asturias programará "Caín y Abel" (21 de octubre) y "Memoria de la Nisal" (9 de diciembre). A ello se unirán dos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) dedicados a Chopin, Lutosławski, Falla y Nielsen.

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La campaña de venta comenzará el 13 de agosto con los nuevos abonos, disponibles hasta el 18 de agosto, mientras que las entradas sueltas saldrán a la venta a partir del 20 de agosto, desde las 11.00 horas, tanto en las taquillas de la Casa de Cultura y del Centro Niemeyer como a través de internet. La programación mantiene además descuentos para estudiantes, jóvenes y socios del Club Cultura Asturias, reforzando una oferta con la que Avilés aspira a seguir consolidándose como una de las grandes capitales teatrales del norte de España.