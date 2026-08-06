La Carriona estalla por la ausencia de pediatra en el centro de salud barrio: "Llevamos años peleando pero nadie nos escucha"

"Llevamos años peleando, pero nadie nos escucha”. Esperanza Fernández, vecina de La Carriona, no duda en elevar el tono ante la situación que se vive en el barrio. El centro de salud lleva años sin pediatra, algo que choca con la cantidad de niños que se ven por sus calles. El especialista más cercano está en La Magdalena, y los residentes denuncian que, para colmo, no hay línea directa de transporte público al centro de salud de Valdés Salas. “Te dejan en Buenavista y, a partir de ahí, tienes que andar”, señala la avilesina, abuela de una niña de 20 meses que ahora sufre las consecuencias, y que señala que esta circunstancia es especialmente gravosa en invierno: "Con el frío y la lluvia se hace especialmente duro".

Fernández critica que estas circunstancias generan un importante problema a las familias. "Mi hija, por ejemplo, depende de nosotros para llevar y traer a la niña al médio", sostiene sobre una circunstancia que fue reclamada por escrito por la madre de la meno. "Además, aquí solo hay un médico. Esto es vergonzoso", clama también Fernández.

La Carriona reclama pediatra

“Es todo un desastre”, afirma Leticia García, madre de Aria Caamaño. Sus palabras las confirman otros padres del barrio, como Anabel García y Daniel Prieto. “Ya no sabemos qué hacer para solucionar este problema. Hemos recogido firmas, nos hemos movilizado... Pero no hay manera”, señalan los avilesinos, que tachan la situación de “vergonzosa”. “La natalidad en el barrio está creciendo y lo mínimo que deberíamos tener es al menos un pediatra”, señalan.

El centro de salud de La Carriona vivió un importante reforma hace unos años. Ahora los vecinos critican que la inversión “no sirve de nada si no hay médicos a los que poder acudir”. “La falta de profesionales hace que la espera allí sea larguísima”, aseguran.

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Sin pediatra desde mayo de 2024

La Carriona lleva sin servicio de pediatría en su centro de salud desde mayo de 2024. En aquel momento, la asociación vecinal aseguró que el Principado se había comprometido a aumentar el número de especialistas en Asturias, lo que conllevaría un nuevo pediatra en el barrio, pero finalmente, y a la vista de los acontecimientos, la promesa no se cumplió.