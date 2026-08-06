Un detenido por la oleada de robos en Villalegre: tiene 33 años y cuenta con un amplio historial delictivo

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre de 33 años como presunto autor de varios robos con fuerza cometidos durante la última semana de julio en el exterior de viviendas unifamiliares de Villalegre. El arresto llega después de varios días de inquietud entre los vecinos, que habían denunciado una sucesión de incursiones nocturnas en parcelas, jardines y zonas exteriores de las viviendas. Según relataron los afectados, eran dos los sospechosos, tal y como recogieron las cámaras de seguridad de una vivienda, y su modus operandi se basaba en saltar las verjas de los domicilios para llevarse objetos de valor sin necesidad de acceder al interior de los domicilios.

Uno de los últimos episodios se produjo en una vivienda de la calle Santa Apolonia, donde los ladrones aporrearon la puerta de un matrimonio de avanzada edad, aunque finalmente no consiguieron entrar. Pocos días después actuaron en una urbanización de la calle Párroco José Fernández Teral.

En ese caso, los intrusos accedieron al jardín de una de las propiedades mientras en el interior se encontraban una mujer y sus dos hijas pequeñas. Finalmente no llegó a sustraer ningún objeto, pero la situación generó una especial alarma entre los residentes. Las cámaras de seguridad grabaron lo ocurrido y los afectados presentaron la correspondiente denuncia.

La investigación policial permitió identificar y localizar a un hombre que, supuestamente, acudía a Villalegre durante la madrugada. La Policía Nacional también relaciona al detenido con un intento de entrada en una vivienda de El Pozón ocurrido el pasado mes de abril. En aquella ocasión tampoco consiguió acceder al interior del inmueble. Además, el hombre ya había sido detenido en mayo por hechos de características similares.

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El arrestado cuenta con siete detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio. Tras finalizar las diligencias, fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con el atestado policial. La investigación continúa abierta para determinar si el detenido pudo participar en otros robos similares registrados durante las últimas semanas en Villalegre y otros barrios de Avilés.