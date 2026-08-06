La Exposición será la caña un año más con el Festival de la Cerveza: 19 stands de cerveza, 9 de comida y sin música (para evitar molestias a los vecinos)

Un día más de cerveza, pero sin música. Ese podría ser el resumen de lo que será la trigésima edición del festival cervecero avilesino, uno de los eventos que más público concita en el verano, y que este año se celebrará del 8 al 15 de agosto en La Exposición. "No habrá música para no molestar a los vecinos, pero no pasa nada. Aquí se viene a comer y beber cerveza, no a escuchar música", expresó Hugo Martínez, gerente de La Plaza, entidad organizadora del festival.

En esta edición del Festival de la Cerveza habrá 28 stands: 19 de cerveza y nueve de alimentación. "Habrá productores nacionales, internacionales y también de cervezas artesanales asturianas", explicó Martínez, de un espacio que contará con una zona infantil para que los más pequeños también puedan disfrutar de la fiesta.

Una de las principales novedades será, como señaló el organizador, la ausencia de música, que hasta ahora había sido una de las señas de identidad del certamen. "Tras mantener varias reuniones con el colectivo Avilés contra el ruido, adquirí con ellos el compromiso de no poner música, y lo voy a mantener", explicó el organizador, que no cierra la puerta a que en futuras ediciones pueda sonar de nuevo el rock and roll entre pintas y bocadillos de picadillo.

Otro de los aspectos que harán especial esta edición es que el Festival cumple 30 años. Para conmemorar la efeméride, la organización convocó un concurso para diseñar un logo. Ignacio Fernández fue el autor del modelo elegido. "Estoy muy feliz de salir ganador, ya que cuando alguien se presenta a un concurso y gana, es increíble", expresó Fernández, sobre una imagen que "identifica todo el mundo lo que es la Feria de la Cerveza, que son las carpas en la pista de la exposición, la cerveza, un barril y el 30º Aniversario". Además, el artista, que se llevó una caja de cervezas como regalo, destacó su vínculo con el certamen: "Es un festival al que voy todos los años, por lo que me pareció buena idea participar".

Quienes tampoco fallan a la cita el comerciante Francisco Ariza y el hostelero José Pérez, que han estado en las 30 ediciones al pie del cañón, motivo por el que este jueves se les rindió homenaje durante la presentación y se les hizo entrega de una jarra conmemorativa y un diploma. "El Festival de la Cerveza es, sin duda, una de las grandes citas del calendario de la ciudad", destacó por su parte la concejala de Turismo y Mercados, Raquel Ruiz, quien reconoció, con humor, que hasta recibe llamadas durante el año de gente "que pide saber cuándo se va a celebrar el certamen para hacer coincidir sus vacaciones". Y es que la Cerveza es sinónimo de verano y fiesta en Avilés. Desde hace 30 años.