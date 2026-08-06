Guerra vecinal a los ladrones en Avilés: Villalegre organiza una "patrulla ciudadana" para vigilar el barrio por las noches

Alarma en Villalegre. Los vecinos denuncian que, durante los últimos días, se han sucedido diferentes robos en domicilios de la zona. Según explican, los ladrones saltan las verjas y acceden a los jardines de las viviendas, robando aquello que encuentran a su paso. “Un día entraron en una propiedad donde había una mujer con sus dos hijas”, afirma uno de los afectados. Por ello, en los últimos días, algunos residentes han estado organizándose a través de Whatsapp para montar patrullas ciudadanas con las que vigilar la zona durante la noche. Su intención es que esta idea se materialice "en cuestión de días".

Uno de los últimos robos tuvo lugar en una vivienda de la calle Santa Apolonia esta semana. Los ladrones saltaron la valla de la vivienda y robaron varios enseres del jardín. También aporrearon la puerta del domicilio, donde reside un matrimonio mayor, pero sin llegar a acceder al hogar. Pocos días después, los cacos actuaron en la urbanización de la calle Párroco José Fernández Teral. En ese caso, el modus operandi fue similar: los amigos de lo ajeno entraron en el jardín de una de las propiedades, mientras una mujer y dos niñas pequeñas se encontraban en el interior de la casa. Afortunadamente, los ladrones no llegaron a robar nada. Aun así, las cámaras de seguridad del domicilio grabaron todo lo ocurrido y las imágenes fueron aportadas como prueba en la denuncia ante la Policía Nacional.

Robos en viviendas de Villalegre

Estos sucesos se suman a lo ocurrido durante las últimas semanas tanto en Villalegre como en Las Vegas, a muy pocos metros, aunque ya en el término municipal de Corvera. La Policía Nacional detuvo en julio a los presuntos autores de un robo con violencia cometido el día 27 de junio en un establecimiento hostelero del barrio de Villalegre, un asalto que dejó a varios trabajadores heridos y que ha acabado, por ahora, con uno de los arrestados en prisión provisional. El suceso tuvo lugar en la cafetería Las Torres. Los asaltantes dieron una paliza a un familiar de los dueños, robaron la caja y se fueron con el coche de la víctima, que finalmente acabaron calcinando.

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Además, en Las Vegas también se registraron otros dos atracos en junio. La Guardia Civil detuvo a dos personas acusadas de atracar a dos personas en plena palle, llevándose entre los dos botines, 35 euros, un boleto de la ONCE, un teléfono móvil y una cartera portadocumentos.