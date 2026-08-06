IU amenaza de nuevo con romper el gobierno de Avilés en septiembre por el incumplimiento del PSOE con Servicios Auxiliares

Izquierda Unida (IU), único socio del PSOE tras la salida de Podemos del gobierno local, decidirá en los primeros días de septiembre si también rompe la baraja. Una vez más, el motivo está en el incumplimiento de los compromisos adquiridos el pasado mes de junio para municipalizar servicios a través de la empresa Servicios Auxiliares.

Los socialistas contuvieron la ruptura a principios del verano, comprometiéndose a llevar al Pleno de julio la aprobación de todos los trámites para contratar a un gerente, que se encargaría de gestionar la estructura de la compañía, así como los correspondientes a la incorporación de los conserjes que prestan servicios en los edificios de las fundaciones municipales, que ahora pertenecen a subcontratas. Dichos asuntos no se trataron el mes pasado ni figuran en el orden del día de la sesión plenaria de este viernes.

Acuerdo "in extremis"

Los socios del gobierno avilesino llegaron "in extremis" a un acuerdo vinculante el pasado mes de junio para "permitir la consecución material del acuerdo de gobierno por el que se refuerzan los servicios públicos de nuestra ciudad", explicó IU en un comunicado. Era en dicho acuerdo donde se establecía un calendario con fechas y propuestas concretas.

Así, además de los trámites para la contratación de la gerencia y de los conserjes, figuraba la conclusión de los trabajos para modificar los estatutos de Servicios Auxiliares y llevar a la sesión plenaria para que fuera aprobado en septiembre. Y además, el PSOE se comprometía a que en el caso del contrato actual de limpieza, que expirará el 15 de diciembre de 2026, se sacaría únicamente la licitación para la limpieza de las dependencias municipales dejando fuera la limpieza las fundaciones de Deportes y de Cultura, ya que ambos deberían estar incluidos en la empresa municipal antes de la finalización del contrato vigente.

Todas ellas incumplidas por los socialistas, que ayer convocaron a los representantes de la coalición para informarles "de la situación, de los retrasos existentes y los posibles avances en los primeros días de septiembre". Pero no han convencido. De hecho, para IU la actuación del PSOE es "una deslealtad para con IU Avilés, para los acuerdos firmados y para todas aquellas personas que depositaron su confianza en nosotros hace ya tres años y medio".

Calentar el sillón

Para Izquierda Unida de Avilés, pese a que son conscientes de la necesidad de "entenderse" con el PSOE para aplicar políticas de izquierdas, "es inaceptable que, una vez más, estos acuerdos firmados no se hayan cumplido y sigamos sin avances reales, significativos y materiales que consigan ensanchar y aumentar nuestros servicios públicos".

La comisión colegiada de IU, que encabeza Juanjo Fernández, señaló que "no estamos en política para calentar un sillón o mantenernos en el poder a cualquier precio. Si no conseguimos implementar nuestro programa político y los acuerdos alcanzados, nuestra presencia en el gobierno avilesino carece totalmente de sentido".

Y añade que, ante la "deslealtad" de los socialistas, IU "abordará los primeros días de septiembre y convocará a los órganos para analizar nuestro mantenimiento en el gobierno municipal y tomar las decisiones pertinentes".

La incorporación del servicio de limpieza de las fundaciones municipales a la empresa de Servicios Auxiliares, así como los conserjes que pertenecen a empresas subcontratadas son para IU una "parte fundamental del pacto de gobierno" con el PSOE.