Llaranes se prepara para tres días de fiesta con música, deporte y propuestas para todas las edades en honor a San Lorenzo

La cuenta atrás ya ha comenzado en Llaranes. El barrio afronta desde este viernes 7 y hasta el domingo 9 de agosto uno de los fines de semana más esperados del verano, con las fiestas de San Lorenzo como gran punto de encuentro vecinal. El programa mezcla actos institucionales, propuestas infantiles, deporte, verbenas y actividades populares, con el recinto ferial del aparcamiento del Muro de Zaro como centro neurálgico y citas también en la Plaza Mayor, la Cancha Roja, La Toba y la capilla de San Lorenzo.

La programación arrancará el viernes con el pregón, previsto para las 17.45 horas en la Plaza Mayor y a cargo del jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael A. Rodríguez. A las 18.00 horas comenzará la Fiesta de la Espuma acompañada de una Holi Party, una de las propuestas pensadas para el público infantil y juvenil. La primera jornada concluirá a las 23.00 horas con la actuación del Grupo Tattoo, encargado de abrir las noches musicales de las fiestas.

El sábado tendrá un marcado carácter deportivo. A las 18.00 horas, la Cancha Roja acogerá el torneo de fútbol de barrios, mientras que las pistas de La Toba serán escenario del 3x3 de baloncesto, con actividad de 10.30 a 12.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas. A las 20.00 horas se celebrará la Fiesta de la Espina y la jornada se cerrará, desde las 23.00 horas, con la actuación de la Orquesta Ritmo Joven.

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El cierre llegará el domingo con los actos más vinculados a la tradición del barrio. La capilla de San Lorenzo acogerá a las 12.00 horas la misa en honor al patrón, antes de que la actividad se traslade de nuevo al recinto ferial. Allí se celebrará a las 14.00 horas la comida popular, seguida del bingo musical a las 16.00 horas y de la actuación del Grupo Saoco a las 17.30 horas. Entre las 18.00 y las 19.30 horas tendrá lugar la entrega del bollo a los socios de COFELLA, que pondrá el broche final a tres días de celebración vecinal.