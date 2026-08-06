Los niños saharauis disfrutan de un verano de "mucho aprendizaje" y "diversión en Avilés"

“Las familias son un refugio para ellos, cooperan sin moverse de sus casas”. Un verano más, Avilés vuelve a ser un refugio para los niños saharauis. Para darles la bienvenida al concejo y reconocer la labor que viene llevando a cabo la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui con el programa "Vacaciones en Paz", el gobierno local celebró este jueves una recepción municipal a las seis niñas que pasarán el verano en la ciudad junto a sus familias de acogida.

La pequeña Chirifa lleva con éste cinco veranos en Avilés. “Lo paso muy bien. Es una experiencia en la que aprendo mucho", resaltó la pequeña. "Es una experiencia muy positiva para ellas, porque también les incentiva a estudiar, a salir adelante y a iniciar cambios que allí no tienen", afirmaba a su lado Susana Redonda, su familia de acogida, que lo es "de rebote". "La persona que la tenía que acoger tuvo un accidente en el que sufrió una fractura en una pierna. Como a la niña ya la conocíamos de otros años y había estado con nosotros, la alojamos estos días mientras se recupera", agregó Redonda, mientras la pequeña Chirifa rebuscaba en las mochilas que les regaló la Alcaldesa. “Se trata de una iniciativa que resulta muy positiva para las pequeñas; les incentiva a estudiar, a salir adelante y a poder iniciar cambios allí también”, ahondó Redonda.

Para Julieta Fernández, está siendo su primera experiencia con "Vacaciones en Paz". También para Minina. “Hace muchos años vimos en la televisión este programa, y dijimos: 'Qué idea tan guapa, tan chula'. De aquella mi hija tenía solo 12 años, pero ahora que ya la tenemos emancipado pensamos: 'Por qué no?", relató sobre cómo se fraguó su participación en el programa en el que también está colaborando de forma activa su hija. "Tanto ella como su pareja son los que más están con ella haciendo actividades y con los que se lo pasa bien realmente”, reconoció.

Familias de acogida, organizadores y niñas fueron reconocidos por el gobierno local en el salón de recepciones del Ayuntamiento. "Queremos reconocer a vosotros y a las familias de acogida que estéis aquí y daros un regalo también para que os acordéis de Avilés y que a la vuelta sepáis que allí en el norte hay una ciudad que a veces llueve, como hoy, que tiene un verano no tan caluroso como el vuestro, pero que está llena de gente que piensa mucho en vosotros, que os acoge, que os recibe y que más allá de, como decía muy bien nuestra compañera de la asociación, más allá de un programa de acogida, es un programa también de abrazos, de reconocimiento, de conocimiento de cuál es la situación del Sáhara", les dedicó la alcaldesa, Mariví Monteserín.

También agradeció el esfuerzo el concejal de Cooperación, Agustín Medina. "Este es uno de los proyectos más longevos que tenemos en el Ayuntamiento y de los que estamos muy orgullosos. Porque siempre funciona. El proyecto, o el origen del proyecto, era sacar a los niños en los meses de verano del rigor del desierto argelino, que pudieran pasar el tiempo, que pudieran ir a un respiro, atención médica... Pero luego es mucho más. Porque lo que hacemos es tender puentes, ellos con los hermanos como son los españoles con los saharauis", señaló el edil.

En el acto también participó Valentina Barrial, secretaria de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. "Los nenos en el Sáhara son resueltos, se divierten, juegan, pero vienen de una situación vulnerable, muy vulnerable, aunque su confortabilidad a nivel de estar se haya ido, lógicamente, adecuando en la medida de lo posible con los recursos y la cooperación internacional que reciben, que ha disminuido, lo que les hace continuar en una situación vulnerable y en un ambiente de un conflicto bélico silenciado", expresó de un verano en el que los pequeños dejan atrás todos estos problemas para disfrutar del verano asturiano.