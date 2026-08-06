La Novena de la Virgen de la Luz reunirá desde este viernes a fieles y peregrinos con nueve días de cultos que culminarán en la gran celebración de la Asunción

La Cofradía de la Virgen de la Luz celebrará entre el 7 y el 15 de agosto la tradicional Novena en honor a la Patrona de Avilés y Comarca, una de las citas religiosas más arraigadas del verano en el municipio y que cada año congrega a numerosos fieles y peregrinos en el santuario avilesino. La programación arrancará este viernes y se prolongará hasta el día 14 con un mismo esquema diario en la Ermita de la Virgen de la Luz: a las 19.00 horas se rezará el Santo Rosario y la Novena, para dar paso, a continuación, a la celebración de la Santa Misa.

El momento central llegará el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, cuando la Cofradía pondrá el broche a los actos con el rezo del Rosario y la conclusión de la Novena a las 11.30 horas. Media hora después, a las 12.00 horas, dará comienzo la Misa Solemne, prevista en la plaza del Santuario de la Virgen de la Luz, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, en una celebración que cada verano reúne a numerosos devotos de la patrona avilesina.

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Desde la organización se anima a vecinos, devotos y peregrinos a participar en unas celebraciones que consideran un momento de oración, convivencia y encuentro en torno a la patrona de la comarca. La Cofradía destaca que la Novena contribuye a mantener viva una tradición centenaria y prepara una de las festividades religiosas más señaladas del calendario estival, abierta a todas las personas que deseen sumarse a los actos programados durante esos nueve días.