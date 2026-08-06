La Novena de la Virgen de la Luz reunirá desde este viernes a fieles y peregrinos con nueve días de cultos que culminarán en la gran celebración de la Asunción
La Cofradía mantiene una tradición centenaria con rosarios diarios, eucaristías en la ermita y una ceremonia solemne al aire libre el 15 de agosto en el santuario avilesino, si el tiempo lo permite
P. M.
La Cofradía de la Virgen de la Luz celebrará entre el 7 y el 15 de agosto la tradicional Novena en honor a la Patrona de Avilés y Comarca, una de las citas religiosas más arraigadas del verano en el municipio y que cada año congrega a numerosos fieles y peregrinos en el santuario avilesino. La programación arrancará este viernes y se prolongará hasta el día 14 con un mismo esquema diario en la Ermita de la Virgen de la Luz: a las 19.00 horas se rezará el Santo Rosario y la Novena, para dar paso, a continuación, a la celebración de la Santa Misa.
El momento central llegará el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, cuando la Cofradía pondrá el broche a los actos con el rezo del Rosario y la conclusión de la Novena a las 11.30 horas. Media hora después, a las 12.00 horas, dará comienzo la Misa Solemne, prevista en la plaza del Santuario de la Virgen de la Luz, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, en una celebración que cada verano reúne a numerosos devotos de la patrona avilesina.
Desde la organización se anima a vecinos, devotos y peregrinos a participar en unas celebraciones que consideran un momento de oración, convivencia y encuentro en torno a la patrona de la comarca. La Cofradía destaca que la Novena contribuye a mantener viva una tradición centenaria y prepara una de las festividades religiosas más señaladas del calendario estival, abierta a todas las personas que deseen sumarse a los actos programados durante esos nueve días.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Manu García Nieto, el hombre que introdujo las MMA en España: 'Fue un pionero en Europa
- Un coche calcinado a la entrada del túnel de Arnao obliga a cortar el tráfico en ambos sentidos
- El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
- Atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía Local de Avilés busca al conductor de una forgoneta
- De Alemania a Burgos pasando por Madrid: todas las rutas del verano llevan al parque acuático de Corvera
- Julio Arce Hamelink, CEO de Chemastur: 'La planta de Avilés es única en España por su especialización y está entre las cinco primeras de Europa
- Oleada de robos en Villalegre: los cacos saltan las verjas, entran en los jardines e incluso aporrean puertas
- Versalles baila al son de Sabores de barrio en barrio: 'Este tipo de iniciativas dan vida; deberían hacerse más