El Puerto dará audiencia a Asturiana de Fertilizantes (Chemastur) antes de decidir si le renueva la concesión

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) dará audiencia a Asturiana de Fertilizantes, matriz de Chemastur, al considerar que "es un trámite previo necesario antes de la adopción del acuerdo sobre la solicitud de prórroga de la concesión de la que es titular dicha empresa".

Esta audiencia supone que se acepta parcialmente el recurso presentado por la compañía contra la resolución adoptada por el Puerto de Avilés el pasado 16 de junio, desestimando la solicitud de prórroga por un período de 7,26 años del plazo inicial de la concesión a la empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A. (Chemastur), aprobada el 15 de octubre de 2019. Esa desestimación se había adoptado sin haber tenido en cuenta dicho trámite de audiencia al interesado.

Julio Arce Hamelink, consejero delegado de Asturiana de Fertilizantes, se refirió a la falta de negociación en la entrevista concedida en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA. Así, señalaba que en la compañía había "sorprendido que la decisión de denegar la prórroga se adoptara sin que previamente hubiera existido un diálogo sobre el proyecto, contrario a lo que venía ocurriendo hasta el momento. No tuvimos la oportunidad de conocer y abordar las dudas que se utilizaron para justificar la resolución. Si esas objeciones se hubieran planteado durante la tramitación, habríamos podido explicar mejor determinados aspectos, aportar información adicional o corregir cuestiones puntuales".

En su recurso, Asturiana de Fertilizantes plantea una alternativa para una concesión más corta, de 4,39 años, "con el fin de demostrar al puerto la viabilidad y bondad de su proyecto y poder así pensar en el largo plazo". La compañía se comprometía a realizar diversas inversiones por valor de aproximadamente 2,7 millones de euros para ejecutar un total de siete actuaciones.

Arce Hamelink también advirtió en la misma entrevista que si la Autoridad Portuaria de Avilés deniega definitivamente la prórroga de la concesión, la planta avilesina se cerrará, lo que supondrá la pérdida de unos 60 empleos directos e indirectos.

Cambios al frente de los prácticos

Otra de las novedades en la última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés es el relevo al frente de los prácticos avilesinos. Así, se ha ratificado el nombramiento del capitán de la Marina Mercante Noel García Martínez en sustitución de Jesús Señeriz López, recientemente jubilado tras 27 años como práctico en el Puerto de Avilés.

El consejo de administración ha tenido un reconocimiento expreso a la "excelente trayectoria y profesionalidad" de Señeriz López "a lo largo de su dilatada carrera al servicio de la seguridad portuaria, participando en miles de maniobras de entrada y salida de buques mercantes en el puerto avilesino".