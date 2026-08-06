El sector inmobiliario recela del plan de Avilés de comprar viviendas para alquiler social: "Con 800.000 euros no se cambia el mercado"

Siete pisos no hacen una política de vivienda, pero pueden aliviar la situación de siete familias. Con esa doble lectura recibe el sector inmobiliario la decisión del Ayuntamiento de invertir 800.000 euros en la adquisición de inmuebles para ampliar el parque público gestionado por la Fundación San Martín. Los profesionales del sector consideran que la iniciativa es positiva por su finalidad social, aunque plantean dudas sobre su capacidad para influir en el mercado de la ciudad, marcado por la escasez de oferta, el aumento de la demanda de alquiler y una escalada de precios que se ha acelerado durante los últimos años.

Clara Fernández, trabajadora del sector de la vivienda desde hace más de veinticinco años, considera que la cuantía que el Ayuntamiento tiene previsto destinar a nuevas adquisiciones tendrá un alcance muy limitado. "Pocos pisos puedes adquirir con esa cantidad, no tendrá impacto en el mercado", sostiene. A su juicio, el presupuesto anunciado por el Consistorio está lejos de permitir una intervención con suficiente volumen para moderar los precios, ampliar de manera significativa la oferta pública o alterar las actuales dificultades para acceder a una vivienda en Avilés.

Los cálculos cambian según la zona en la que el Ayuntamiento busque los inmuebles, pero no modifican sustancialmente el diagnóstico. "Si son viviendas en el centro serían cuatro viviendas. En el caso del extrarradio serían unas siete viviendas, ocho consiguiendo alguna ganga, que tampoco supondrían un cambio sustancial", explica Fernández. La profesional añade otro obstáculo previo a cualquier operación. "No hay muchas viviendas a la venta en Avilés, ¿de dónde van a salir?".

Precios duplicados en algunos barrios

Más contundente se muestra Luis González, propietario de Inmobiliaria Muralla, quien enmarca el anuncio municipal en una escalada sostenida de los valores residenciales. "En algunos barrios hay subidas de precio del 100% en los últimos cinco años", asegura. Sus estimaciones sitúan la capacidad de compra del Ayuntamiento en "seis pisos, siete si tienen suerte", una cifra que contrapone con las dimensiones reales del problema. "Para controlar el mercado necesitarían quinientas viviendas".

González defiende que la solución debe orientarse hacia la promoción de obra nueva aprovechando el patrimonio municipal. "El Ayuntamiento tiene solares, que los utilice para crear vivienda", reclama. Como ejemplo, apunta que si se proyectase en uno de esos terrenos un edificio con cien inmuebles, al Consistorio podrían corresponderle quince mediante la reparcelación prevista legalmente. "Esa es la verdadera salida, que se construyan viviendas y se facilite la concesión de licencias", afirma. También advierte de que las administraciones no pueden esperar a encontrarse "ahogadas" para reaccionar ante un problema que lleva años agravándose.

El responsable de Inmobiliaria Muralla vincula la falta de oferta con la paralización de la actividad constructora y con la pérdida progresiva de empresas capaces de levantar nuevas promociones. "Hay listas de espera de más de doscientas personas para conseguir pisos en Avilés y cada vez hay menos constructores", señala. González resume su crítica con una expresión gráfica. "No podemos perder una cerilla y gastar una caja buscándola". Para el empresario, "el error fue parar la construcción de golpe" y la tensión actual constituye una consecuencia directa de aquella decisión.

Una ayuda inmediata para las familias vulnerables

Frente a estas objeciones, Julio César Bernaldo, administrador de Grupo Atrio, pone el acento en los beneficiarios inmediatos de la medida. "Todas las acciones son convenientes", afirma, antes de recordar que existe mucha demanda y que numerosas personas vulnerables quedan fuera del mercado ordinario. Bernaldo calcula que, buscando oportunidades y seleccionando distintas zonas, el Ayuntamiento podría adquirir "alrededor de una decena" de inmuebles. "No tiene por qué ser negativo", sostiene sobre una inversión que, aunque limitada, permitiría incorporar nuevas unidades al parque público.

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Bernaldo advierte de que "la demanda de alquiler es brutal y los precios están disparados", por lo que considera necesario combinar distintas fórmulas para aumentar las posibilidades de acceso. En este sentido, destaca el recorrido de Avilés Alquila, el programa municipal de intermediación que busca movilizar viviendas particulares ofreciendo garantías a sus propietarios. "El programa funciona muy bien y cuantas más acciones de ese estilo se lleven a cabo, mucho mejor", concluye. Las inmobiliarias coinciden así en la urgencia del problema, pero discrepan sobre el alcance de la respuesta. Mientras unos reclaman construcción, suelo y agilidad administrativa, otros defienden que cada nueva vivienda pública cuenta cuando la alternativa para muchas familias es continuar esperando.