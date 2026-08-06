Vox eleva el tono tras la última oleada de robos que atemoriza a los vecinos de Avilés: "El sistema de seguridad ha fracasado por completo"
"La sensación de inseguridad está más que fundada y crece cada día", afirma Arancha Martínez Riola, portavoz municipal
N. Menéndez
“Cuando una familia se ve obligada a vigilar su propia calle de madrugada porque nadie más lo hace, demuestra que el sistema de seguridad ha fracasado por completo”. Arancha Martínez-Riola, portavoz de Vox en Avilés, ha elevado el tono tras la “grave” oleada de robos que están sufriendo los vecinos del barrio de Villalegre, algunos de los cuales se han producido con familias en el interior de sus viviendas. Esta situación ha llevado a los propios residentes a tener que organizarse mediante grupos de WhatsApp para vigilar el barrio durante las noches, tal y como contó el pasado miércoles LA NUEVA ESPAÑA.
“En las últimas semanas los robos con fuerza y violencia han aumentado exponencialmente en la zona”, alerta Riola, que advierte que “no se trata de episodios aislados, sino de una escalada delictiva preocupante”. “Esta realidad no es fruto de la casualidad, sino de políticas que amparan al delincuente en lugar de proteger a la víctima, sumadas al discurso infantiloide de un gobierno socialista que, en vez de asumir el problema, califica de ‘hechos puntuales’ lo que son delitos gravísimos contra la propiedad y la integridad física de los vecinos”, remarca la portavoz.
Vox exige medidas urgentes en Villalegre
La avilesina carga directamente contra el equipo de gobierno. “A pesar del relato edulcorado que nos quiere vender el Gobierno, la sensación de inseguridad está más que fundada y crece cada día. Mientras el equipo de Gobierno reparte titulares triunfalistas, los vecinos de Villalegre tienen que repartirse turnos de vigilancia por WhatsApp para poder dormir tranquilos”, ha señalado Riola, que exige al Gobierno municipal medidas urgentes en el barrio de Villalegre para garantizar la seguridad de sus vecinos y devolver la tranquilidad a las calles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Manu García Nieto, el hombre que introdujo las MMA en España: 'Fue un pionero en Europa
- Un coche calcinado a la entrada del túnel de Arnao obliga a cortar el tráfico en ambos sentidos
- El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado
- Atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía Local de Avilés busca al conductor de una forgoneta
- De Alemania a Burgos pasando por Madrid: todas las rutas del verano llevan al parque acuático de Corvera
- Julio Arce Hamelink, CEO de Chemastur: 'La planta de Avilés es única en España por su especialización y está entre las cinco primeras de Europa
- Oleada de robos en Villalegre: los cacos saltan las verjas, entran en los jardines e incluso aporrean puertas
- Versalles baila al son de Sabores de barrio en barrio: 'Este tipo de iniciativas dan vida; deberían hacerse más