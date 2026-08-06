Vox eleva el tono tras la última oleada de robos que atemoriza a los vecinos de Avilés: "El sistema de seguridad ha fracasado por completo"

“Cuando una familia se ve obligada a vigilar su propia calle de madrugada porque nadie más lo hace, demuestra que el sistema de seguridad ha fracasado por completo”. Arancha Martínez-Riola, portavoz de Vox en Avilés, ha elevado el tono tras la “grave” oleada de robos que están sufriendo los vecinos del barrio de Villalegre, algunos de los cuales se han producido con familias en el interior de sus viviendas. Esta situación ha llevado a los propios residentes a tener que organizarse mediante grupos de WhatsApp para vigilar el barrio durante las noches, tal y como contó el pasado miércoles LA NUEVA ESPAÑA.

“En las últimas semanas los robos con fuerza y violencia han aumentado exponencialmente en la zona”, alerta Riola, que advierte que “no se trata de episodios aislados, sino de una escalada delictiva preocupante”. “Esta realidad no es fruto de la casualidad, sino de políticas que amparan al delincuente en lugar de proteger a la víctima, sumadas al discurso infantiloide de un gobierno socialista que, en vez de asumir el problema, califica de ‘hechos puntuales’ lo que son delitos gravísimos contra la propiedad y la integridad física de los vecinos”, remarca la portavoz.

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Vox exige medidas urgentes en Villalegre

La avilesina carga directamente contra el equipo de gobierno. “A pesar del relato edulcorado que nos quiere vender el Gobierno, la sensación de inseguridad está más que fundada y crece cada día. Mientras el equipo de Gobierno reparte titulares triunfalistas, los vecinos de Villalegre tienen que repartirse turnos de vigilancia por WhatsApp para poder dormir tranquilos”, ha señalado Riola, que exige al Gobierno municipal medidas urgentes en el barrio de Villalegre para garantizar la seguridad de sus vecinos y devolver la tranquilidad a las calles.