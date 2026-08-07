Asturiana de Fertilizantes (Chemastur) podrá operar hasta 2028 en el Puerto de Avilés, pese a estar pendiente su concesión

Asturiana de Fertilizantes, matriz de Chemastur, tiene autorización para continuar operando en el puerto de Avilés hasta enero de 2028, con independencia de que la Autoridad Portuaria decida concederle o no una prórroga de la concesión administrativa de los terrenos que ocupa en la actualidad. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) aprobó ayer dar audiencia a la compañía al considerar que "es un trámite previo necesario antes de la adopción del acuerdo". Es decir, que ese trámite obligatorio se incumplió y eso supone que se deroga la denegación de la prórroga y se vuelve al punto de partida de su tramitación.

La compañía señaló ayer en un comunicado que "la resolución reconoce que el procedimiento seguido hasta ahora no respetó todas las garantías", y reiteró su "voluntad de diálogo y colaboración" con la Autoridad Portuaria, a la vez que se mostró "confiada" en que "el nuevo procedimiento permita alcanzar una resolución definitiva basada en criterios técnicos, económicos y jurídicos".

La concesión administrativa a la compañía de fertilizantes se aprobó el 15 de octubre de 2019 y finalizó el pasado 20 de julio. La sociedad solicitó una prórroga de concesión de 7,26 años (7 años, 3 meses y 3 o 4 días) comprometiendo una inversión 4,5 millones de euros para modernizar sus instalaciones en terreno portuario. El plan de la compañía contempla 14 actuaciones dirigidas a transformar las instalaciones en un referente de eficiencia productiva, sostenibilidad ambiental, seguridad y digitalización industrial, a ejecutar entre 2026 y 2028. Para ello presentó una memoria económica-financiera, de actividad y de explotación.

La Autoridad Portuaria denegó la prórroga el pasado mes de julio alegando que en estos años los tráficos no han alcanzado, en absoluto, los niveles previstos por la empresa. Además, la producción y movimiento de tráficos futuros que plantea la compañía, no se consideran viables, "ya que distan mucho de la realidad histórica de la empresa". Del mismo modo, las actuaciones planteadas en la planta no aportan ni justifican tampoco esta potencial evolución. Por último, el modelo económico presentado por la empresa no garantiza la viabilidad de la concesión, pues "se presentan pérdidas económicas recurrentes".

En el comunicado emitido ayer, Asturiana de Fertilizantes señalaba que iniciar de nuevo toda la tramitación supone que "mantener de forma indefinida esta situación de incertidumbre jurídica no solo impide ejecutar las inversiones previstas o planificar la actividad con normalidad. También erosiona la viabilidad financiera y operativa de la compañía y compromete la continuidad de un proyecto industrial consolidado desde hace más de dos décadas". Añadía que "mantiene intacto su compromiso con Avilés", y que la compañía "sigue preparada para ejecutar su proyecto industrial y desarrollar las inversiones previstas".

Asturiana de Fertilizantes incidía en su comunicdo en explicaciones ofrecidas por su consejero delegado, Julio Arce Hamelinken, en la entrevista concedida en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA, en la que explicaba que el tráfico marítimo acumuló un incremento del 83,1 % en solo dos años. Añadió que la planta de Avilés "es única en España por su especialización en la producción de superfosfato simple (SSP) a esta escala y está situada entre las cinco principales de Europa", y que se ha desarrollado un proceso permanente de modernización orientado a incrementar la eficiencia y la capacidad productiva, pero también a reforzar la protección medioambiental, la seguridad y las condiciones de trabajo de la plantilla.

El alto ejecutivo señaló que en un año normal, Asturiana de Fertilizantes representa aproximadamente el 30 % del tráfico de graneles del Puerto de Avilés, y en algunos ejercicios ha llegado a alcanzar el 50 %. Además, el volumen de tráfico generado en relación con la superficie ocupada por la planta es elevado en comparación con la media del Puerto. También destacó que el informe técnico de la Autoridad Portuaria reconoce que la mayor parte de las inversiones que propone la compañía contribuyen a mejorar la productividad, la eficiencia energética, la calidad ambiental y la competitividad de la planta, "que son precisamente los criterios que la legislación establece para justificar una prórroga de la concesión". Y remarcó que su plan ha sido analizado por varias consultoras independientes de gran prestigio.

Es más, en un afán por lograr un acuerdo, la compañía planteó en su recurso, una alternativa para una concesión más corta, de 4,39 años (cuatro años, ocho meses y 20 días), "con el fin de demostrar al puerto la viabilidad y bondad de su proyecto y poder así pensar en el largo plazo". La compañía se comprometía a realizar diversas inversiones por un valor equivalente a la reducción de los plazos, dejándolas en 2,7 millones de euros para ejecutar un total de siete actuaciones. Arce Hamelink también advirtió que si la Autoridad Portuaria de Avilés deniega definitivamente la prórroga de la concesión, la planta avilesina se cerrará, lo que supondrá la pérdida de 60 empleos directos e indirectos.

El consejero delegado de Asturiana de Fertilizantes también afirmó que en la compañía había "sorprendido que la decisión de denegar la prórroga se adoptara sin que previamente hubiera existido un diálogo sobre el proyecto, contrario a lo que venía ocurriendo hasta el momento. No tuvimos la oportunidad de conocer y abordar las dudas que se utilizaron para justificar la resolución. Si esas objeciones se hubieran planteado durante la tramitación, habríamos podido explicar mejor determinados aspectos, aportar información adicional o corregir cuestiones puntuales".

Y ha sido precisamente esa falta de "audiencia" la que ha provocado que todo el proceso haya sido anulado y que la tramitación de la solicitud de prórroga se tenga que iniciar de nuevo.

Esta decisión supone que se acepta parcialmente el recurso presentado por Asturiana de Fertilizantes, S.A. (Chemastur). La compañía tiene ahora un plazo de 10 días para presentar toda la documentación e información que considere, para que vuelva a ser analizada por los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria. Una vez que aporten las conclusiones de ese análisis, la solicitud de prórroga tendrá que ser de nuevo sometida a votación en el consejo de administración.

Aún así, la compañía tiene autorización para continuar operando en el Puerto de Avilés durante 18 meses a partir de la fecha de finalización de la concesión administrativa.

Cambios al frente de los prácticos

Jesús Señeriz. / J. S.

Otra de las novedades en la última reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés es el relevo al frente de los prácticos avilesinos. Así, se ha ratificado el nombramiento del capitán de la Marina Mercante Noel García Martínez en sustitución de Jesús Señeriz López, recientemente jubilado tras 27 años como práctico en el Puerto de Avilés.

El consejo de administración ha tenido un reconocimiento expreso a la "excelente trayectoria y profesionalidad" de Señeriz López "a lo largo de su dilatada carrera al servicio de la seguridad portuaria, participando en miles de maniobras de entrada y salida de buques mercantes en el puerto avilesino".