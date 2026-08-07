Dani Martínez viajará desde 2050 hasta Avilés con el humor, la nostalgia y las sorpresas de "Remember"

Dani Martínez regresará a Avilés el próximo 9 de enero para subirse al escenario del Auditorio del Centro Niemeyer con "Remember", un espectáculo que utiliza un viaje en el tiempo como punto de partida para recuperar experiencias y vivencias amenazadas por el olvido. La función comenzará a las 20.00 horas y las entradas ya se encuentran a la venta por 27 euros. La propuesta sitúa al humorista en la piel de un viajero procedente del año 2050 que vuelve al presente con una misión: ayudar a los espectadores a conservar aquellos recuerdos que, según plantea el espectáculo, habrán desaparecido dentro de poco más de dos décadas.

"Remember" se aleja del formato de monólogo convencional para construir un espectáculo en el que Dani Martínez combina humor, improvisación, música y participación del público. La interacción con los asistentes ocupa un lugar central y hace que cada representación pueda ser diferente. El cómico convierte de esta manera la nostalgia en material humorístico y plantea que "la memoria también puede ser el mejor motor de la diversión".

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La llegada de Dani Martínez ampliará la programación del Centro Niemeyer para comienzos de 2027 con una propuesta que busca unir entretenimiento y recuerdos compartidos. El espectáculo jugará precisamente con aquello que forma parte de la memoria colectiva para imaginar qué canciones, hábitos o experiencias cotidianas podrían haberse perdido en 2050 y recuperarlas durante la función mediante las intervenciones del propio público.