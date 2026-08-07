Iván Ferreiro, una galerna en Luanco al Mar

Iván Ferreiro fue una galerna en Luanco al Mar. El músico gallego llegó este viernes a la capital luanquina con su gira "Hoy por ayer" y no defraudó a su público: les hizo cantar, gritar y vibrar con los grandes clásicos de sus 35 años de trayectoria musical, banda sonora del imaginario colectivo de muchos asistentes: "Es el número 1".

Tras la actuación de Flaco Rodríguez y Héctor Tuya, teloneros, se hizo el silencio. Pasaban las diez y Ferreiro no acababa de salir. Hasta que, de repente, empezó a escucharse una música de violines. Los focos iluminaban el escenario, mientras la banda se colocaba en sus puestos. El gallego, vaso en mano, saltó al escenario, provocando los primeros aplausos. Para arrancar apostó por el tema que da nombre a su gira, “Hoy por ayer”. “Muertos”, “Toda la verdad”, “Casa, ahora vivo aquí”… Ferreiro puso toda la carne en el asador nada más pisar las tablas gozoniegas.

“Va a ser la única vez que hable”, anunció Ferreiro. Y el artista destacó “el entorno maravilloso” donde se celebró el concierto y, tras dar gracias a los asistentes por estar allí, se puso manos a la obra. “Inerte”, “M”, “Te echaré de menos”… No quedó ninguno de sus grandes éxitos por escucharse en Luanco.

Mientras a los pies del cantante, literal y metafóricamente hablando, un público de los más heterogéneo. “Es nuestro artista número 1 en Spotify, se lo solemos poner a los chavales cada vez que hacemos un viaje. Cuando nos enteramos de que venía a tocar no tardamos ni cinco minutos en comprar las entradas”, afirmó Arancha Artime, gozoniega pero residente en Madrid. “Es mucho mejor verlo aquí, en un ambiente más familiar, que en sitios como Madrid o Bilbao. Aquí la conexión es más especial”, subrayó.

Entre los asistentes había también foráneos llegados a la villa marinera única y exclusivamente por Ferreiro. En el otro extremo estaban aquellos que, tras conocer el anuncio, tuvieron que organizar una escapada para plantarse en Asturias. “Siempre que toca relativamente cerca de nuestra casa nos acercamos a verlo. Llevamos más de veinte conciertos a nuestras espaldas”, señaló Joaquín Sobrón, seguidor cántabro. Aunque Ferreiro tocará a finales de agosto en Santander, quiso hacer doblete: “Cada concierto es único, por eso no me importa repetir”.

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Como no podía ser de otra manera, sobre la explanada del Muelle Viejo también se dieron cita los propios luanquinos. “Es una gozada ver los artistas que, año a año, pasan por aquí gracias a Luanco al Mar”, afirmó Carmen Fernández, que estuvo presente en los últimos conciertos de Rozalen, "Pignoise" y Luz Casal: “El entorno es ideal para este tipo de conciertos, espero que sel festival se siga celebrando muchos años”.