El humorista Miguel Lago abre el Luanco al Mar, que hoy espera a Iván Ferreiro

Miguel Lago abrió a carcajadas una nueva edición del festival Luanco al Mar. El ingenio del humorista gallego, que llegó a la villa marinera con su show "Más libre que nunca", hizo reír al público que prácticamente llenó el patio de butacas del muelle gozoniego.

Los chistes y gags de Miguel Lago dejan paso hoy a una de las actuaciones más esperadas del verano en la comarca. Iván Ferreiro se subirá al escenario de Luanco al Mar a las 21.30 horas con su gira "Hoy X Ayer", en la que el gallego hace un repaso a sus 35 años de carrera musical. "He cogido un montón de canciones de los últimos 35 años y he creado un show de lo que somos ahora. Hago el show prácticamente del tirón, ahorrándonos los bises y tratando de hablar muy poco, solo enlazando canciones", explicó esta semana el artista en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, en la que también dijo: "No quiero darle el coñazo a la gente contándoles cosas en los conciertos. La gente que viene a verme ya tiene su historia con la canción, no necesito que entiendan lo que yo quería decir con ella. Además, si no hablo entre canción y canción entran más temas en el concierto".

Tras Iván Ferreiro, este sábado, 8 de agosto, será el turno de "Dj Symphonic & Royal Film Concert Orchestra". El domingo, día 10, cantará "Medina Azahara"; y el lunes, 11, "Café Quijano".

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El sábado, en la previa del eclipse, Luanco al Mar programa un concierto con bandas sonoras de Hans Zimmer y John Williams inspiradas en ambientar el fenómeno astronómico. El día 12 habrá una fiesta gratuita para, precisamente, ver el eclipse.