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Saint-Gobain destaca su "compromiso" con Asturias y el rol de los sindicatos para asumir la construcción del nuevo horno: "Han sido clave"

"Es una muestra del compromiso de Saint-Gobain con Asturias y con el fortalecimiento de su tejido industrial", destaca la compañía

Instalaciones de Saint-Gobain, en Avilés.

Instalaciones de Saint-Gobain, en Avilés. / Miki López

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A. de la Fuente

"Es una muestra del compromiso de Saint-Gobain con Asturias y con el fortalecimiento de su tejido industrial". Así define la multinacional francesa su aprobación a construir un nuevo horno híbrido en su planta de La Maruca. La compañía también ha confirmado que ya ha firmado el contrato con la Unión Europea para la concesión de la ayuda -los Innovation Found- que subvencionará parte de la nueva infraestructura, que según los planes de la empresa estará produciendo en la segunda mitad de 2027.

"Es un proyecto estratégico que reforzará la competitividad industrial y acelerará la transición hacia procesos productivos con menor impacto ambiental", definen este viernes desde Saint-Gobain sobre el proyecto Furhy, el que dotará a la planta avilesina de un nuevo horno híbrido, que electrificará el 75% del proceso de fusión y reducirá aproximadamente un 80% el consumo de gas durante el proceso.

Desde la empresa destacan que la materialización de la inversión "ha sido posible en un contexto de diálogo y colaboración" mostrado "por todos los interlocutores que han contribuido a generar un entorno favorable para el desarrollo de este proyecto estratégico". En este sentido, la empresa ha remarcado "la importancia de la firma del último convenio, que ha sido clave en que este proyecto haya llegado a buen puerto". Desde Saint-Gobain destacan "el rol de UGT y CCOO en el desarrollo de ese convenio".

Según ha hecho público la empresa en un su página web, las obras de construcción del nuevo horno comenzarán en enero de 2027 y se espera que la producción pueda retomarse durante la segunda mitad de ese mismo año. Para llevar a cabo el proyecto, Saint-Gobain colaborará con la empresa de origen japonés AGC Glass Europe, con la que desarrolló el "proyecto Volta" en la República Checa, un proyecto de horno híbrido similar al que ahora se plantea para la factoría de La Maruca, pero de menor escala.

“Nuestra asociación tecnológica con AGC alcanza ahora un nuevo hito con el despliegue del primer horno eléctrico híbrido a gran escala del mundo para la producción de vidrio plano. Este avance demuestra nuestra capacidad para transformar tecnologías pioneras en una realidad industrial, posicionando a Saint-Gobain como el socio de referencia para los clientes comprometidos con soluciones bajas en carbono”, destaca Nicolas MiègevilleCTO de Saint-Gobain, quien señala que el nuevo horno ayudará a la compañía a alcanzar el objetivo de “cero emisones netas de carbono en 2050”.

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“El desarrollo de un fundidor de diseño híbrido en la línea de producción de vidrio estampado de tamaño medio de AGC en BarevkaRepública Checa, fue otro hito importante en nuestra Trayectoria hacia el Net Zero para convertirnos en una empresa neutra en carbono para 2050. Este nuevo paso para desplegar un horno híbrido a gran escala para la producción de vidrio plano, que se llevará a cabo conjuntamente con Saint-Gobain en su planta de vidrio plano de AvilésEspaña, representa un salto significativo en la electrificación de la fusión de vidrio plano”, ensalza Davide Cappellino, presidente de la sección de vidrio de AGC en Europa y America.

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