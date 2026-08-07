Los sindicatos en Saint-Gobain destacan el papel de la plantilla y advierten que estarán "alerta" al cumplimiento de los acuerdos

Los sindicatos de Saint-Gobain coincidieron en calificar de "buena noticia" el anuncio oficial de la construcción en la planta de Avilés del nuevo horno float, que será el mayor del mundo en vidrio plano. Y también coincidieron en destacar el papel que ha jugado la plantilla de la planta avilesina con cesiones en la negociación del último convenio colectivo. Pero en los comunicados internos sigue patente la división sindical interna, irreconciliable después de que UGT y CCOO firmaron ese acuerdo.

El SOMA-FITAG UGT "celebra" la construcción del nuevo horno porque "garantiza actividad, empleo y continuidad productiva", y si bien destaca el reconocimiento al trabajo de "instituciones, organismos públicos, y la propia empresa", centra la atención especialmente en la plantilla "que ha demostrado, una vez más, un alto grado de compromiso y responsabilidad con la viabilidad del centro, tomando decisiones y actuando siempre con visión de futuro".

Desde esta organización sindical se hizo un rápido repaso a las dificultades que ha atravesado la planta avilesina con la reconstrucción del horno incluida en la mesa del convenio, los procesos paralelos de convenio de empresa y de centro, y la segregación de centros que condicionaba cualquier decisión. Y señaló, sin nombrar, a "algunos" que "se dedicaron a poner palos en las ruedas sin analizar las consecuencias, defendiendo planteamientos y posicionamientos que el tiempo ha demostrado erróneos. Por contra, desde este sindicato se asegura que seguirá trabajando con "coherencia, responsabilidad y compromiso con el conjunto de la plantilla".

Para Comisiones Obreras (CC OO), el anuncio de la construcción del nuevo horno es "una apuesta industrial importante, un proyecto tecnológico puntero y una decisión que sitúa al centro de Avilés como referencia dentro de la compañía, tanto a nivel europeo como internacional". Pero, dicho esto, advierte que estará vigilante para que "esta apuesta industrial se traduzca en mantenimiento del empleo, en oportunidades reales de futuro y en estabilidad para el conjunto de la plantilla, incluyendo también al personal eventual y a las personas que trabajan en empresas auxiliares y subcontratas".

La sección sindical de CC OO criticó la falta de información, ya que se enteraron de la noticia por los medios de comunicación. "Las personas trabajadoras merecen un respeto mucho mayor a la hora de ser informadas. Merecen transparencia, información directa y la posibilidad de conocer de primera mano las decisiones que afectan a su presente y a su futuro". Y añadía que "si hoy Avilés recibe una inversión de esta dimensión, es también gracias al trabajo, al compromiso y a los esfuerzos que las personas trabajadoras han demostrado durante todos estos años".

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que no suscribió el último convenio colectivo, también mostró su satisfacción por el anuncio de la construcción del nuevo horno float, pero señaló que "llega tras una estrategia empresarial marcada por la dilación y el oscurantismo". Cargó contra el hecho de que el anuncio se conociese por un comunicado en la página web de la compañía, porque "es una falta de respeto descomunal hacia la plantilla, sus representantes y la región".

Este sindicato incidió en que "el horno se construye por el valor estratégico de esta planta (de Avilés) y el esfuerzo de quienes la sacan adelante cada día", y rechazó categóricamente ligarlo a la firma del último convenio colectivo, que en su opinión "solo sirvió para recortar derechos y destruir poder adquisitivo." Y añadió en su comunicado que estará vigilante, porque "sabemos que la empresa suele camuflar recortes y reestructuraciones detrás de las nuevas tecnologías".

Por su parte, desde la Unión Sindical Obrera (USO), calificó la noticia de "buena para todos", pero también criticó que "no sabemos qué va a pasar con la plantilla durante el año de construcción ni tampoco después", en una crítica abierta a la dirección de Saint-Gobain por la falta de información a los representantes de los trabajadores.