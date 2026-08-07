Villalegre pide "más presencia policial y cámaras de seguridad" tras la última oleada de robos

“Aquí hacen falta cámaras para vigilar la zona. Casi no tenemos ni farolas”, clama una vecina del barrio de Villalegre. Los robos registrados en los últimos días tienen en alerta a los vecinos. Pese a que la Policía Nacional anunció este jueves la detención de un hombre con un amplio historial delictivo al que vinculan con los asaltos a dos domicilios en el barrio, los residentes siguen con el corazón en un puño. "Creemos que son varios ladrones y no solo uno, por lo que se pudo ver en algunas grabaciones de seguridad", advierten los parroquianos.

“Espero que todos estos sucesos provoquen que se dejen ver por aquí más patrullas de la Policía Local”, sostiene una de las afectadas por la sucesión de hurtos, que prefiere mantener su identidad en el anonimato para evitar represalias de los cacos. Según explica, hace pocos días los malhechores entraron en la casa de sus padres, un hecho que, señala, "no ha sido aislado": "Pasó lo mismo en otras dos casas". “Tenemos una gran situación de inseguridad”, lamenta la avilesina. Otro de los afectados asegura que no hay un solo autor de estos hechos delictivos, sino que son varios los ladrones que han tratado de entrar en la urbanización. “Los tenemos en las cámaras, a ver si la Policía se hace pronto cargo de ello”, advierte.

Villalegre reclama más vigilancia

A pesar de que la zona donde se han producido estos hechos es una urbanización cerrada, con cámaras de seguridad en prácticamente la totalidad de las viviendas, los ladrones no se amedrentan. Según cuentan los propios vecinos, que se han movilizado en los últimos días para formar patrullas nocturnas por el barrio, saltan la verja principal acompañados de una escalera y, ya dentro, vuelven a utilizarla para entrar en los hogares. Las vallas no tienen gran altura, por lo que, ya en el interior, su tarea es sencilla. Además, según relatan los afectados, han pateado puertas y provocado destrozos. Los asociación vecinal ha organizado, junto a la Policía Nacional, una charla informativa sobre prevención de robos y seguridad. Se celebrará el 11 de agosto en el centro sociocultural de Villalegre a las 17.00 horas.

La Policía Nacional anunció este jueves la detención de un hombre hombre de 33 años, al que se le atribuyen varios robos con fuerza cometidos durante la última semana de julio en el exterior de viviendas unifamiliares de Villalegre. La investigación policial permitió identificar y localizar a un hombre que, supuestamente, acudía a Villalegre durante la madrugada. La Policía Nacional también relaciona al detenido con un intento de entrada en una vivienda de El Pozón ocurrido el pasado mes de abril. En aquella ocasión tampoco consiguió acceder al interior del inmueble. Además, el hombre ya había sido detenido en mayo por hechos de características similares. El arrestado cuenta con siete detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio. Tras finalizar las diligencias, fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con el atestado policial. La investigación continúa abierta para determinar si el detenido pudo participar en otros robos similares registrados durante las últimas semanas en Villalegre y otros barrios de Avilés.

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En el ámbito político, Vox elevó el tono ante algo que cree que es “la demostración de que el sistema de seguridad ha fracasado por completo”. “En las últimas semanas los robos con fuerza y violencia han aumentado exponencialmente en la zona”, alerta Riola, que advierte que “no se trata de episodios aislados, sino de una escalada delictiva preocupante”. “Esta realidad no es fruto de la casualidad, sino de políticas que amparan al delincuente en lugar de proteger a la víctima, sumadas al discurso infantiloide de un gobierno socialista que, en vez de asumir el problema, califica de ‘hechos puntuales’ lo que son delitos gravísimos contra la propiedad y la integridad física de los vecinos”, remarca la portavoz.